استاندار و نماينده ولي فقيه در استان مركزي تعرض به بارگاه امامان شيعه را محكوم كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، آيت الله احمد محسني گركاني و عبدالله سهرابي اين اقدام زشت و بي مسئولانه را نشانه ضعف دشمنان اسلام خواندند.

در اين اطلاعيه با اشاره به تلاش زبونانه براي ايجاد شكاف بين مسلمانان، آمده است: معاندان اسلام حادثه ديگري را در تاريخ شيعه رقم زدند و بار ديگر مظلوميت امامان و شيعه ثابت شد .مظلوميتي كه با نهضت عاشورا در پيوند است.

در اين اطلاعيه اضافه شده است: پيروزي از آن شيعيان تحت لواي امامان وتعاليم اسلام و راستين است.

همچنين ارگانها و نهادهاي مختلف دولتي ومردمي استان مركزي با صدور اطلاعيه هاي جداگانه اقدام بي خبران در هتك حرمت بارگاه امامان شيعه را ضمن تسليت آن را محكوم كردند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي استان ، بنياد حفظ آثار وارزشهاي دفاع مقدس، مجمع خبرنگاران و نويسندگان دفاع مقدس، رده هاي مختلف بسيج، حوزه هاي علميه شهرهاي استان ، حوزه هنري ، جامعه ورزشي استان ، مجامع امور صنفي ، سازمان آموزش و پرورش ، دانشگاههاي استان و خانه مطبوعات استان مركزي طي اطلاعيه هاي جداگانه بمب گذاري در حرمين عسگري را محكوم كردند.

در اين اطلاعيه ها، اين عمل غيرانساني پس از هتك حرمت نبي اكرم (ص) را نشانه نيات شيطاني صهيونيسم و برهم خوردن وحدت مسلمانان عنوان شد.

همچنين در پي تعرض به حرم مطهر امام هادي و امام حسن عسگري ضمن تعطيل شدن بازار اراك هيات هاي عزاداري در خيابانهاي اين شهر به راه افتاد.