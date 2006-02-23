محسن پرويز : اهل فرهنگ و ادب نيز موظف به دفاع از دين و منافع ملي هستند





اين نويسنده معاصر درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب ، افزود : هرچند وقت يك بار، موضوعي دست آويز دشمنان ايران قرار مي گيرد و سعي مي كنند كه با بهانه كردن مطلبي چهره ايران را گم و مخدوش جلوه دهند ، ازجمله اينها متهم كردن ايران بدون هيچ علتي ، تلاش براي دستيابي به سلاح اتمي است ، نمونه مشخص آن و شيطنتي كه دراين ماجرا وجود دارد را در قضيه مصاحبه با رئيس جمهوربا يك رسانه خارجي مي بينم كه در آنجا به راحتي مسئله دستيابي به فن آوري صح آميزهسته اي به دستيابي به صلاح هسته اي ترجمه شده بود !

دكتر محسن پرويزتصريح كرد : دشمنان ما از كوچكترين روزنه ها براي متهم كردن ايران استفاده مي كنند ودر واقع تلاش مي كنند افكار عمومي جهان را عليه ايران بشورانند . قاعدتا در اينجا نكته اي كه مهم جلوه مي كند ، نقش نخبگان جامعه است و كساني كه در همه جاي دنيا مورد احترام هستند و انديشمنداني كه قاعدتا راهبري كل اجتماع مي تواند برعهده آنها باشد ، درهمه جاي دنيا نيز اين طور است.

به گفته پرويز ، اگر انديشمندان جامعه هوشيارانه در مقابل اين مسائل عكس العمل نشان دهند و اعلام كنند كه اتفاقاتي افتاده و صحبت هايي كه از طرف دولتمردان مطرح شده مخصوص گروهي خاص از جامعه نيست ، بلكه خاص همه افراد وانديشمندان جامعه است ، تأثير خود را برافكار عمومي مردم دنيا خواهد گذاشت.

وي افزود : در تمام دنيا اهل فرهنگ و ادب ، نويسنده ها و شعرا به عنوان افرادي شناخته مي شوند كه به آزادي بيشتر مي انديشند و تحت تأثير تمهيدات قرار نمي گيرند ، به همين دليل ، معمولا تمام دنيا حساب جداگانه اي براي اين گروه باز مي كنند ، به اين ترتيب به نظر مي رسد اگر اهل ادب و فرهنگ در جاهايي كه منافع ملي و منافع عمومي جامعه و منافع مذهبي و به خطر افتادن اعتقادات مذهبي به خطر بيافتد ، اگر عكس العملي ويژه نشان بدهند به وظيفه خود عمل كرده اند.

دكتر محسن پرويز در پايان گفتگو با مهر ، تصريح كرد : در مورد مسئله هسته اي ، تصميم گيري در مورد اينكه آيندگان و فرزندان ما محروم شوند از اين فن آوري ، مسئله اي نيست كه شخصيت حقوقي و يا شخص سياسي بتواند به اين موضوع و آيندگان نظر دهد و ما مجاز نيستيم كه به كل آيندگان خود را محروم از دستيابي به اين فن آوري كنيم .