ناتاشا اميري : آزادي بيان جاي خود را به " آزادي هتاكي " داده است





اين نويسنده جوان درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : " آزادي بيان " محدوده اي دارد كه در ذهن همه مردم و متفكران مشخص است ، قطعا كسي اين اجازه را ندارد كه با هتاكي به اديان ديگر، احساسات عمومي جهان را جريحه دار كند .

ناتاشا اميري در ادامه افزود : نه در ادبيات و نه در هنر ، هرگز فرصتي براي كسي پيش نيامده و نخواهد آمد تا با ابزار هنر به جنگ مقدسات مسلمانان و اديان ديگر بروند .

وي در ادامه افزود : اگر مهار زبان رها شود بسياري از چيزهاي نابايسته را بيان مي كند ، در ادبيات و هنر هم نمونه هاي بسياري از اين موضوع را مي توان ديد ، زبان ابزاري براي برقراركردن ارتباط ميان فرهنگ ها است و نبايد با استفاده از ابزار زبان و هنر به تخطئه اديان و اختلافات مذهبي دامن زد .

وي در ادامه گفت : من متاسفم از اين كه مي بينم برخي ها مدام از آزادي بيان سخن مي گويند و در كتابهايشان هر آنچه كه خواستند مي نويسند و ما را به سمتي مي برند كه مجبور مي شويم بگوييم نبايد چيزي به اسم آزادي بيان با آن تعبيري كه امروزه از آن استفاده مي شود ، وجود داشه باشد .

اين نويسنده خاطرنشان كرد : هميشه بايد مرزها و محدوديت هايي وجود داشته باشد كه اگر برداشته شود ، همان اتفاقي مي افتد كه شاهد آن هستيم .

وي تصريح كرد : اين كه برخي ها با شمايل سازي سعي در تحقير مكتب هاي انساني دارند ، ربطي به آزادي بيان ندارد ، و در اينجا ديگر نمي توان از آزادي بيان سخن گفت بلكه ديگر موضوع " آزادي هتاكي " مطرح مي شود .

نويسنده با « من به جهنم بيا » در ادامه افزود : ما بايد در مقابل اين حركت ها به اين فكر كنيم كه چه چيزي مي تواند ما را به هم نزديك كند ، در شرايطي كه ما ( نويسندگان ) از يكديگر دورهستيم ، برخي ها از اين فاصله سوء استفاده مي كنند ، هنر و ادبيات ابزار خوبي براي نزديك كردن فكر و انديشه مردم است .

وي درباره وظيفه اهل قلم و نويسندگان در تبيين جايگاه دين و پيامبر اسلام در جامعه امروز جهاني گفت : در دنياي امروز به دليل آنچه كه برخي خواسته اند پيروان اديان مختلف بسيار از هم فاصله دارند و اين فاصله باعث به وجود آمدن دشمني ها شده است ، همه ما به عنوان نويسنده ايراني مسلمان مي توانيم با سخن گفتن از دوستي پيروان اديان مختلف بر وجوه مشترك ميان اديان سخن بگوييم و با رعايت احترام ديگر اديان از ارزش هاي مذهبي خود بگوييم .



وي تصريح كرد : در ادبيات مي توانيم از رسيدن پيروان همه اديان به شاهراه اصلي - كه رسيدن به خدا است - سخن بگوييم و اين موضوع را تبيين كنيم كه پيامبر اسلام حضرت محمد ( ص) تنها هدفش رساندن انسان به همين شاهراه اصلي ( خدا ) است ، بايد كاري كرد تا ديگر كسي جرات توهين به چنين انسان والايي را نداشته باشد .

اميري در پايان به مهر ، افزود : اقداماتي از اين دست تفتيش عقايد با ابزار هنر است كه شكل مدرني گرفته است . ما در داستانهاي خود از اين سخن مي گوييم كه پيامبر اسلام ( ص ) بر اساس موازين اخلاقي مكتبي را بنيان نهاد و در همه دنيا با هر زباني هم كه ترجمه شود مورد پذيرش قرار مي گيرد .