مترجمان بايد آثاري را ترجمه كنند كه با فرهنگ ايراني همخواني داشته باشد

محمود حكيمي ، محقق و مولف كتاب هاي ادبيات و تاريخ كودك و نوجوان در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : دوري نوجوانان ايراني از تاليفات داخلي مي تواند به ازخودبيگانگي فرهنگي آنها و تاثير پذيري از انديشه هايي مغاير با ارزش هاي اصيل ما منجر شود . حل اين مساله برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صداوسيما و آموزش و پرورش است كه معرفي ، تبليغ و نقد كتاب هاي باارزش ايراني را در دستور كار خويش قرار دهند .

حكيمي ادامه داد : البته نبايد فراموش كنيم كه ترجمه صحيح و مداوم آثار برجسته و مفيد دنيا براي ادبيات هر كشوري لازم است . در كنار اين مساله ، خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حوزه كودك و نوجوان ، نويسندگان و مترجمان ارزشمندي ظهور كرده كه آثار برجسته اي را نيز ترجمه نموده اند . نكته اي را هم نبايد از نظر دور داشت اين است كه مترجمان و ناشران بايد به ترجمه كتاب هايي بپردازند كه با ارزش هاي ديني و فرهنگي ما همخواني و انطباق داشته باشند .

وي تصريح كرد : ادبيات كودك و نوجوان ايران در دو دهه گذشته از نظر شمارگان و تنوع مطالب رشد خوبي داشته است و برخي از نويسندگان كودك و نوجوان توانسته اند جايزه هاي بين المللي گوناگوني را به خود اختصاص دهند كه البته در اين عرصه ، ادبيات داستاني كودك از حوزه نوجوان موفق تر بوده است .

حكيمي خاطرنشان كرد : در سال هاي اخير، همه گير شدن تفريحات و سرگرمي هاي الكترونيكي و وفور سايت هاي اينترنتي ، موجب فاصله گرفتن بسياري از كودكان و نوجوانان از كتابخواني شده است . در عين حال مي توان با افزايش جنبه هاي سرگرمي و عنصر لذت آفريني ادبيات كودك و نوجوان، آنان را به مطالعه و دوستي دوباره با كتاب تشويق كرد .