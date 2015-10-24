استاد حسین ولی نژاد از بخشی ها و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آداب و رسوم بخشی های خراسان در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) توضیح داد: با فرا رسیدن ایام محرم و صفر به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی آن دسته از هنرمندانی که در حوزه موسیقی اقوام خراسان فعالیت می کنند به دلیل عشق و ارادتی که به آستان امام حسین (ع) دارند روی دوتارها و سازهای خود پارچه مشکی می کشند و به احترام این ایام عمده اوقات خود را به نوحه خوانی و عزاداری می پردازند، چون اعتقاد دارند در این فضای پر از ثواب و رحمت باید به طور کامل در خدمت آستان ابا عبدالله بود.

وی افزود: در منطقه خراسان آیین ها و برنامه های متفاوتی پیرامون واقعه کربلا وجود دارد که فعالان موسیقی نواحی در ایام محرم عمده تمرکز خود را به آن معطوف می کنند؛ آیین هایی مانند معراج نامه خوانی، محمد خوانی و مواردی از این دست که در میان عزاداران این مناطق از کشورمان دارای ارزش و جایگاه ویژه ای هستند.

ولی نژاد درباره رسمی که بین پیشکسوتان موسیقی خراسان وجود دارد و بر اساس آن روی سازهای خود پارچه مشکی می‌کشند، توضیح داد: استادان و هنرمندان پیشکسوتان موسیقی نواحی خراسان با فرا رسیدن ایام محرم به نام نامی سید الشهدا (ع) در مراسمی ویژه به سازهای خود پارچه مشکی می پوشانند و با رخصت گرفتن از حضرت ابا عبدالله بیشتر وقت خود را به مداحی، محمد خوانی، معراج نامه و آیین های آوازی خراسان اختصاص می دهند. جایگاه اهل بیت (ع) به قدری دارای منزلت و ارزش است که هنرمندان تمامی تمرکز خود را به اجرای کامل و با کیفیت آواهای عاشورایی می‌دهند و می توان گفت ساز نقش بسیار کمتری در این فضا دارد.

این نوازنده پیشکسوت دوتار خراسان در پایان با اشاره عادات و آداب بخشی ها در آیین های مربوط به محرم و صفر بیان کرد: پرداختن به فعالیت های موسیقایی تنها وظیفه بخشی ها نیست. بخشی ها در این دوران و ایامی چون ماه مبارک رمضان به انجام فعالیت های خیرخواهانه هم می پردازند و تلاش می کنند به عنوان ریش سفیدانی که در منطقه های خود دارای احترامی هستند کارهایی را انجام دهند که در برگیرنده فرهنگ عاشورایی و اخلاق حسینی باشد، از این رو این ایام یکی از مهم ترین و با ارزشمند ترین دوران ما است که برای رسیدن آن انتظار یک ساله داریم.

حسین ولی نژاد معروف به حسین بخشی از دوتارنوازان و خوانندگان سر شناس کرمانج کورد خراسان شهر شیروان و استان خراسان شمالی است. او دوتارنوازی را نزد پدرش و در محضر اساتیدی همچون همراه بخشی گلـیانی، حاج حیدر کارگر، علی اکبر بخشی گلیانی آموخت.

وی به لهجه های رایج استان (ترکی، کردی، تاتی) به داستان‌سرایی، منقبت خوانی، نعت خوانی می پردازد. این هنرمند که بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت مستمر دارد، تاکنون در جشنواره های مختلف موسیقی داخلی و خارجی متعددی شرکت کرده است. استاد حسین بخشی موفق به دریافت نشان درجه ۲ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.