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۲۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

در راستای مقابله با انتفاضه؛

رژیم صهیونیستی ۳ هزار واحد مسکونی در قدس احداث می‌کند

رژیم صهیونیستی ۳ هزار واحد مسکونی در قدس احداث می‌کند

رژیم صهیونیستی در راستای مقابله با انتفاضه فلسطینی ها اعلام کرد که ۳ هزار واحد مسکونی جدید در غرب قدس احداث خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی، کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های تجاوزکارانه و اهداف توسعه طلبانه خود اعلام کرد که هفته آینده احداث ۳ هزار واحد مسکونی جدید در غرب بیت المقدس را تصویب خواهد کرد.

این تصمیم پس از آن اعلام می شود که «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته در واکنش به انتفاضه جدید فلسطینی ها پیشنهاد کرده بود در ازای عملیات ضد صهیونیستی شهروندان فلسطینی، توسعه شهرک ها با شدت بیشتری انجام شود. وی گفته بود: واکنش ما به تروریسم کنونی باید توسعه شهرک ها در بلندی های جولان، کرانه باختری، قدس و اطراف نوارغزه باشد.

مناطق مختلف فلسطین از جمله کرانه باختری، نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ از ابتدای ماه جاری میلادی (اکتبر) شاهد انتفاضه شهروندان فلسطینی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی است. کابینه نتانیاهو که از به خشم آمدن فلسطینی ها در سرتاسر فلسطین به وحشت افتاده است برای سرکوب انتفاضه اقداماتی را اتخاذ کرده است که تخریب منازل عاملان عملیات های استشهادی، اخراج خانواده هایشان از کرانه باختری به نوارغزه، جلوگیری از تحویل پیکر شهدای عملیات استشهادی و افزایش احداث ایست های بازرسی در کرانه باختری به ویژه بیت المقدس از جمله این اقدامات است.

کد مطلب 2947286
سمیه خمارباقی

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