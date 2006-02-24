انتخابات انجمن هاي لغو مجوز شده تا پايان اسفند برگزار مي شود

"حسام الدين علامه" دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين خبر افزود: در تاريخ 24 بهمن ماه توسط انجمن اسلامي دانشگاه طي اطلاعيه اي خطاب به دانشجويان غير رسمي بودن هر گونه فعاليت توسط انجمن هاي چند دانشكده اعلام شد وليكن دراسفند ماه همايشي توسط يكي از آن انجمن ها برگزار شد.
وي خاطر نشان كرد: مسئولين مختلف دانشگاهي طبق سنوات گذشته از برخي انجمن ها بي دليل حمايت مي كنند و اين حمايت از نيروهايي كه هيچ گونه سنخيتي با اساسنامه انجمن اسلامي ندارند جهت تضعيف انجمن اسلامي دانشگاه صورت مي گيرد.
پيش از اين انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران و علوم پزشكي تهران طي اطلاعيه اي از لغو فعاليت انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشكده هاي علوم اجتماعي، مديريت، زبان هاي خارجي، روانشناسي، وهنرهاي زيبا خبر داده بود و در اين اطلاعيه در خصوص برگزاري قريب الوقوع انتخابات اين تشكل در اين دانشكده ها خبر داده بود.
به گزارش مهر، طبق گفته مسئولان انجمن اسلامي دانشجويان انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران يكشنبه 7 اسفند ماه برگزار مي شود.
نظر شما