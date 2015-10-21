اهمیت نمازجماعت در ادارات و مراکز آموزشی استان سمنان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان ستاد اقامه نماز استان سمنان و مدیران تبلیغات اسلامی استان در محل اداره تبلیغات اسلامی گرمسار، بیان داشت: فعالیت های مشترک درعرصه ترویج فرهنگ نماز بین این دو نهاد مکمل یکدیگر است.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ذاتی و تکلیف اعتقادی و دینی ما است که در زمینه نماز تلاش کنیم، گفت: برپایی نماز جماعت در سطح ادارات و مراکز آموزشی و فرهنگی باید تقویت شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان یکی از اهداف مهم این نهاد را تلاش در زمینه گسترش فرهنگ نماز در جامعه دانست و خاطر نشان کرد: در زمان کنونی که دشمنان با برنامه ریزی و تبلیغات گسترده تلاش می‌کنند تا جوانان و نوجوانان را از دین مبین اسلام دور کنند همه ما مسئولیم با برنامه ریزی و ارائه راهکار مناسب در این راه دشمنان را ناکام کرده و اجازه ندهیم به اهداف پلید خود برسند.

شکری تدوین و اجرای مستمر برنامه‌های فرهنگی، اعتقادی و دینی را در جامعه مهم دانست و بیان کرد: هر قدر تلاش مسئولان فرهنگی و تربیتی در ابعاد دینی و فکری بیشتر شود تاثیرگذاری جامعه اسلامی در داخل و خارج کشور بیشتر می‌شود.

وی با تاکید براینکه برپایی نماز جماعت در سطح ادارات و مراکز آموزشی و فرهنگی باید تقویت شود، تصریح کرد: نماز بهترین و زیباترین عبادت است که می توان با فرهنگ سازی مناسب و جذاب در همه ابعاد جامعه، این فریضه الهی را نهادینه کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان هم در این جلسه با اشاره به تعامل خوب و ارزشمند این دو نهاد فرهنگی گفت: همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با ستاد اقامه نماز قابل توجه و تقدیر است.

حجت‌الاسلام محسن فاطمی نیا در خاتمه با بیان اهمیت و نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: با توجه به شرایط امروز جامعه و تأثیر نماز در خانواده و بخصوص جوانان ضروری است تا با فضا سازی مناسب و استفاده از امکانات فرهنگی و هنری لازم در گسترش فرهنگ نماز بیش از پیش تلاش کنیم.