سهم ايران از درآمد گردشگري جهان يك درصد است

ناصر خليفي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود: با توجه به نياز روز افزون كشور به ايجاد اشتغال ، توسعه صنعت گردشگري مي تواند در حل معضل بيكاري نيز مفيد واقع شود.

وي خاطر نشان كرد: ورود هر گردشگر خارجي قادر به ايجاد 6 شغل در بخشهاي مختلف است و همين امر لزوم توجه به صنعت گردشگري در كشور را بيش از پيش آشكار مي كند.

خليفي تصريح كرد: براي رسيدن صنعت گردشگري ايران به شاخصه هاي جهاني راه درازي در پيش است ا ما مي توان با برنامه ريزي ، تخصيص اعتبارات و فرهنگ سازي ، اين بخش را از انحصار برخي كشورها خارج كرد و ايران را در رديف كشورهاي داراي صنعت توريسم قدرتمند قرار داد.

وي عمده مشكل صنعت گردشگري كشور را عدم شناخت برخي مسئولان و مردم نسبت به اين مقوله دانست و بيان داشت: اطلاع رساني مناسب و محقق شدن شاخص هاي برنامه چهارم توسعه كشور چشم انداز خوبي پيش روي اين صنعت قرار خواهد داد.

رئيس ميراث فرهنگي غرب استان تهران با اشاره به اينكه صنعت گردشگري فعال يكي از ملاكهاي سنجش كشورهاي پيشرفته است ، اظهار اميدواري كرد: ايران در مسير پرشتاب حركت به سمت توسعه در اين بخش نيز موفق عمل كند و جاذبه هاي واقعي كشور را به جهانيان عرضه كند.