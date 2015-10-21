بی نیازی کشور از واردات محلول های یخ زدا/ پایان دوره نمک پاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اعلام خبر خریداری مواد جایگزین نمک پاشی در ایام بارش برف، عنوان کرد: خوشبختانه کشور در حال حاضر به دانش تولید محلول های یخ زدا تحت عنوان CMA رسیده که این موضوع از یک سو نیاز به واردات این محلول ها را پایان می دهد و از سوی دیگر این ماده جایگزین مناسبی برای استفاده از نمک در سطح خیابان ها به هنگام بارش برف در زمستان، خواهد بود.

جعفری افزود: این محلول ها نیز در حال حاضر به میزان لازم در حال خریداری شدن است و در صورت نیاز در پاییز و زمستان امسال، در سطح معابر و خیابان ها از این محصول استفاده خواهد شد.

وی در ادامه به مضرات استفاده از نمک در سطح خیابان ها و معابر اشاره کرد و افزود: استفاده از نمک و شن آسیب های مختلفی را در سطح خیابان ها برای شهروندان و همچنین المان های شهری دارد. نمک پاشی می تواند مشکلات زیست محیطی از جمله تاثیرگذاری بر آب های زیرزمینی، از بین بردن پوشش های گیاهی و ایجاد مشکل برای آسفالت داشته باشد.

جعفری ادامه داد: ضمن اینکه پس از استفاده از نمک و با خشک شدن زمین، نمک ها در هوا پخش شده و حتی ممکن است برای شهروندان مشکلات تنفسی ایجاد کند.

رئیس سازمان پسماند شهرداری تهران همچنین توضیحاتی درخصوص فوائد استفاده از محلول های یخ زدا مطرح کرد و گفت: این مواد سبک، کم حجم و سطح پاشش بیشتری دارند. ضمن اینکه مشکلاتی که نمک پاشی ایجاد می کند در استفاده از این مواد وجود ندارد.

وی افزود: نمونه بارز این مشکلات نیز بی تاثیر بودن محلول های یخ زدا بر آب های زیرزمینی، عدم تخریب آسفالت خیابان ها و همچنین عدم تاثیرگذاری بر پوشش گیاهی است؛ چه بسا که حتی این مواد به نحوی ساخته شده اند که برای پوشش های گیاهی سطح شهر نیز می توانند مفید باشند.

جعفری تصریح کرد: از نمک تنها در دماهای خاص است که می توان استفاده کرد. به عنوان مثال استفاده از نمک در دمای پایین تر از منفی ۹ درجه یا در دمای بالای صفر هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه اثری نخواهد داشت. اما از محلول های یخ زدا در تمام دماها می توان بهره برد.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر این پایه استوار است که استفاده از نمک در سطح معابر و خیابان ها باید کاهش یابد. از همین رو استفاده از نمک به حداقل خواهد رسید. ما در شهرداری تهران وظیفه داریم بر اساس نیازهای موجود، استفاده از نمک را مدیریت کنیم.

جعفری در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: استفاده از مواد یخ زدای CMA در تمام دنیا رایج بوده و در مراکز و معابر خاص از جمله پل های طبقاتی، تونل ها، رمپ ها، معابری که در مجاورت مراکز تاریخی و باستانی قرار دارد و همچنین مراکزی که دارای پوشش گیاهی متراکم است، مورد استفاده قرار می گیرد.