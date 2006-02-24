۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

براي اولين بار در كشور ؛

مسابقات ليگ دسته يك فوتبال بانوان در تهران برگزار مي شود

براي اولين باردركشور مسابقات ليگ دسته يك فوتبال بانوان با حضور 25 تيم در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج، اين رقابت ها از روزنوزدهم ماه جاري با شركت 25 تيم از سراسر كشور در تهران آغازخواهد شد. دراين رقابت ها تيم كرج درمنطقه چهار با نساجي مازندران ،آرمين تهران وخوزستان هم گروه است و رقابت خواهد كرد.

برگزاري مسابقات ليگ دسته دو فوتسال بانوان كشور
مسابقات ليگ دسته دو فوتسال بانوان كشور با حضور بيش از 20 تيم در استان مركزي برگزار مي شود. اين مسابقات ازروز سه شنبه نهم ماه جاري آغازشده وبه مدت دو روز ادامه مي يابد.تيم كرج تحت عنوان "البرز كرج" در منطقه چهار با تيم هاي قم، اراك، لرستان و اصفهان هم گروه به رقابت خواهد پرداخت. تيم كرج صبح سه شنبه به اين رقابت ها اعزام مي شود.

