کمیته امداد در مسائل سیاسی و انتخاباتی دخالت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد، پرویز فتاح در جمع امدادگران این استان افزود: هدف ما و وظیفه ما کمک به ایتام و نیازمندان است.

فتاح در این جلسه ضمن اشاره به سفر خود به عراق و نقش نظام جمهوری اسلامی در منطقه، بیان داشت: ما که توانستیم عراق، سوریه و لبنان را با دادن خون عزیزان خود آزاد کنیم، برای رفع فقر در کشور خود و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز باید فداکاری کنیم.

رئیس کمیته امداد کشور خطاب به امدادگران کمیته امداد اظهار داشت: کسی که برای مبارزه با فقر می رود باید خودش اهل مبارزه باشد، درد فقرا چشیده باشد، زندگی و فقر مددجو را بفهمد و در مقابل مددجو خاضع و خاشع باشد.

وی افزود: نگاه و فکر ما باید عوض شود و برای مبارزه با فقر باید از خودگذشتگی و از جان گذشتگی داشته باشیم تا بتوانیم فقر را ریشه کن کنیم.

فتاح با اشاره به اینکه ما می خواهیم در کمیته امداد روحیه انقلابی و ارزشی حاکم شود، گفت: انقلاب ما انقلاب محرومان است و رویکرد ما باید به سمت محرومان باشد.

رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه با تفکر اداری و عملکرد اداری نمی توان فقر را از بین برد، گفت: ما باید نسبت به مددجویان متعصب باشیم و در کار خیر مسابقه بگذاریم و حاضریم دست هر کسی را ببوسیم تا در این وادی به مددجویان کمک نماید.

فتاح به تلاش کمیته امداد برای جلب و بالارفتن اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: تمامی صدقات و وجوهات این نهاد براساس دستورات شرعی و برای کمک به مددجویان هزینه می شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان در این جلسه ضمن خیر مقدم به رئیس کمیته امداد کشور و تسلیت ایام حزن و اندوه محرم گزارشی از عملکرد کمیته امداد استان ارائه داد.

سیدغلامرضا متقی با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن ۲۳ درصد نفت کشور و داشتن منابع طبیعی فراوان بالقوه غنی است و بالفعل نه، افزود: استان هیچ گونه توسعه ای ندارد و از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت، ۳۵۰ هزار نفر زیر خط فقر هستند.

وی با بیان اینکه ۳۲ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۹۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان هستند، تصریح کرد: از این تعداد خانوار تحت حمایت، ۱۴ هزار خانوار زن سرپرست خانوار هستند و ما خواهان توجه ویژه به استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در استان بیشترین توقعات متوجه کمیته امداد است، بیان کرد: با توجه به کمبود خیرین و مشکلات متعدد در خصوص جهیزیه، وام کارگشایی، مسکن مددجویان و ساختمان اداری این نهاد خواستار توجه ویژه هستیم.

متقی همچنین خواهان توجه ویژه درخصوص افزایش تعداد مددکاران خانم، بیمه درمان روستایی و کمک معیشت مددجویان شد و گفت: کمک معیشت باید متفاوت باشد و سرانه افزایش یابد و در ساختار اکرام و ایتام و چارت و وضعیت حقوق آنان تدابیری اندیشیده شود.