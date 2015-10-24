جمهوری اسلامی نمی تواند بر سر حقیقت و حقوق مظلومان معامله کند

خبرگزاری مهر-حجت الاسلام نصراله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد تفاسیر غلط از قیام عاشورا را تبیین کرد.

متن این یادداشت بدین شرح است:

در قیام سید الشهدا، حضرت پای جریان حق ایستاد به همین دلیل از مدینه به سمت مکه حرکت کردند و از مکه به کوفه عزیمت نمودند.

اگر حضرت به شرایطی که حکومت بنی امیه می گذاشت، تن می دادند و سکوت می کردند، به راحتی می توانست جان خود را حفظ کند. منتها امام حسین به دنبال حفظ منافع قوم و قبیله و جان خودشان نبودند.

ایشان در مقابله با ظلم بنی امیه و حفظ حقیقت قیام کردند. امام حسین در راستای تبیین اهداف خود از این قیام، در مسیر عزیمت از مدینه به کوفه با گروه ها و شخصیت های سیاسی مختلفی صحبت کردند. این مذاکرات در راستای منافع قومی و قبیله ایشان نبود بلکه تلاشی بود برای روشن کردن راه حق و حقیقت در برابر انحرافات فراوان دولت بنی امیه.

برخی امروز تفسیر غلطی از قیام سید الشهدا ارائه داده و اعلام می کنند ایشان در راستای منافع شخصی و قومی خود قیام کرده است و در این راه با جریان باطل مذاکره کرده است. غافل از اینکه اگر امام حسین به دنبال حفظ جان و قوم خود بود، می توانست در همین به اصطلاح مذاکرات جان خود و خانواده اش را حفظ کند اما در جریان گفتگوها با دشمن، به آنها نهیب زده و نصیحت می کرد که همین اقدام و قیام سید الشهدا باعث حفظ راه حق و حقیقت شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز با آرمان ها و اهدافی تشکیل شده است و بر اساس این آرمان ها نمی تواند به حقوق مظلومان جهان بی تفاوت باشد و بر سر حقوق مظلومان معامله کند. جمهوری اسلامی ایران همواره با همه دولتهای جهان مذاکره کرده است اما هیچ گاه در معامله دوطرفه چیزی را به طرف مقابل نداده است که باعث ذلت و خواری جمهوری اسلامی و مظلومان جهان باشد.

حضرت علی (ع) در حدیثی می فرمایند: اگر میان مال و جانتان مخیل شدید، مال خود را بدهید تا جانتان را حفظ کنید. اگر میان جان و دینتان مخیل شدید، جان را کف دست بگیرید و تلاش کنید دین را حفظ کنید.

امام حسین (ع) نشان داد در راه حق و حقیقت حاضر است جان خود و خانواده اش را فدا کند. متاسفانه امروز تفاسیر غلطی درباره قیام امام حسین (ع) ارائه می شود. زیرا برخی ساده اندیشان که می بینند نمی توانند محبت مردم را به امام حسین (ع) کاهش دهند، در صدد تحریف قیام ایشان هستند تا مسیر و اهداف این قیام کمرنگ شود. باید با این انحراف مقابله جدی کرد و از این نفوذ فرهنگی جلوگیری نمود.