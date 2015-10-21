به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: مدیریت سابق فناوری اطلاعات در استان بسیار متخصص و متعهد بود و در فعالیت های جهادی عملکرد خوبی داشتند.

وی بابیان اینکه در استان زنجان نیروهای متعهد و متخصصی وجود دارد اظهار کرد: مدیران توجه کنند نیروهای خارج از استان را در دستگاه مربوطه خود جذب نکنند چراکه این استان جوانان فعال و کارآمدی در همه حوزه‌ها دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: زنجان پتانسیل خوبی دارد و باید از این پتانسیل برای ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شود.

اسماعیلی تأکید کرد: به نیروهای غیربومی در استان زنجان نیازی نیست چراکه این استان سرشار از نیروهای متخصص است.

وی افزود: ضرورتی ندارد مدیران غیربومی به همراه خودشان نیروی انسانی را به زنجان بیاورند و جوانان استان بیکار بمانند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زنجان جزو استان‌هایی است که در همه حوزه‌ها در کشور عملکرد خوبی دارد و این خود پتانسیل بسیار مهمی برای استان است و باید مدیران از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: مردم در این شرایط اقتصادی چشمشان به عملکرد مسئولان است و مسئولان باید جدی پای‌کار بیایند و نسبت به توسعه اقتصادی استان تلاش کنند.