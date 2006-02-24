ادعاهاي يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، آدام ارلي جانشين سخنگوي وزارت خارجه آمريكا مدعي شد: "اظهارات زيادي توسط مقامات مختلف ايراني وجود دارد كه به نظر مي رسد اظهارات ديگر را نفي مي كند" .



وي افزود: " تصور مي كنم كه تمامي اينها ( اظهارات ) توسط شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در روشي دقيق و موشكافانه توسط شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي زماني كه گزارش جامع محمد البرادعي مديركل آژانس را در 6 مارس دريافت مي كند، مورد بررسي قرارگيرد و سپس نگاه ما به شوراي امنيت خواهد بود" .



ارلي در واكنش به اظهارات يوشكا فيشر وزير امور خارجه سابق آلمان و زگيبينو برژينسكي مشاور امنيت ملي اسبق آمريكا كه خواستار مداخله مستقيم آمريكا در مذاكرات هسته اي سه كشوراروپايي آلمان،فرانسه وانگليس شدند، تصريح كرد كه با روشي كه هم اكنون در پيش گرفته ايم با هماهنگي كامل با تروئيكاي اروپايي، روسها، چيني ها وهنديها آسوده هستيم .



جانشين سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا ادعا كرد:" شيوه فعلي كه درباره اين بحران در پيش گرفته ايم، منجر به تقويت اجماع بين المللي عليه ايران شده است."

ادعاهاي ارلي در واكنش به سخنان روز گذشته منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران صورت گرفت، متكي گفته بود كه تهران آماده مصالحه در گفتگو با روسيه درباره يافتن راه حلي براي بحران هسته اي است كه با برآورده شدن شروط خاص انجام خواهد شد.

روسيه طرحي را به ايران مبني بر انجام غني سازي اورانيوم ايران در خاك خود پيشنهاد كرده است كه دو كشور هم اكنون در حال مذاكره برروي اين طرح هستند.