مرگ ۲۰ لرستانی بر اثر مسمومیت ناشی از قرص «برنج»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره كل پزشكی قانونی استان لرستان حمیدرضا نظیفی اظهار داشت: فسفید آلومینیوم که در ایران به نام قرص «برنج» معروف است برای ضدعفونی و حفاظت از دانه های غلاتی همچون برنج کاربرد دارد و این ماده سمی و مهلک بوده به ویژه اگر از ظرفی که تازه باز شده است مصرف شود.

وی افزود: دوز مرگ آور آن بین ۱۵ صدم تا نیم گرم است که اگر فرد از طریق خوراکی یا استشمام بوی آن دچار مسمومیت شود طی سه تا چهار ساعت به علت اختلالات قلبی تنفسی دچار مرگی درد ناک و زجر آور خواهد شد.



مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه آمار تلفات ناشی از مصرف قرص برنج در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر با ۲۰ نفر بوده است گفت: از این تعداد شش نفر زن و ۱۴ نفر مرد بوده است.

نظیفی با بیان اینکه همچنین آمار تلفات شش ماهه سال گذشته برابر با ۲۱ نفر بوده که از این تعداد هفت نفر زن و ۱۴ نفر مرد بوده است افزود: در این راستا آمار تلفات ناشی از مسمومیت قرص برنج در استان نشان می دهد امسال یک نفر نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

وی یادآور شد: کل تلفات ناشی از قرص برنج طی سال گذشته در استان برابر با ۳۹ نفر بوده که از این تعداد ۱۶ نفر زن و ۲۳ نفر مرد بوده اند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان با تاکید بر اینکه با توجه به پیشرفتهای ایجاد شده در علم باید از جایگزین های کم خطر و مناسبی برای دفع آفات غلات استفاده شود گفت: همچنین با توجه به ممنوعیت فروش این قرص در عطاری ها از سال های گذشته دستگاههای ذیربط باید در خصوص جمع آوری کامل این قرص در استان اقدام كنند.