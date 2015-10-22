صادرات پتروشیمی ایران به فرانسه آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حدود چهار سال توقف معاملات نفت و پتروشیمی ایران به فرانسه، محموله جدید محصولات پتروشیمی ایران به طور رسمی به فرانسه صادر شده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: برخی از محصولات پتروشیمی و پلیمری مجتمع پتروشیمی بندر امام شهریور ماه سال جاری به فرانسه صادر شده است.

در کنار فرانسه، محموله‌هایی از محصولات پتروشیمیایی این مجتمع پتروشیمی به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا همچون اسپانیا، بلژیک و هلند هم در سال جاری صادر شده است.

با این وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گزارش خود جزئیاتی از صادرات و نوع مواد پتروشیمی ارسال شده از سوی مجتمع پتروشیمی بندر امام به کشور فرانسه را اعلام نکرده است.

پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمیایی ایران، شهریور ماه امسال در مجموع بیش از ۴۵۱ هزار تن محصول تولید کرده که این میزان حدود ۱۹۴ هزار تن از محصولات به کشورهای آسیایی و اروپایی عرضه شده است.

به گزارش مهر، وزارت نفت بهمن ماه ۱۳۹۰ به دنبال اعمال تحریم‌های غیر قانونی توسط کشورهای غربی علیه ایران، فروش و صادرات نفت خام به کشورهای انگلیس و فرانسه را متوقف کرده بود که با صادرات محصولات پتروشیمی پس از نزدیک به چهار سال، معاملات نفتی و پتروشیمی ایران از سر گرفته شده است.

در همین حال، استفان میشل مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه هفته جاری در کنفرانسی در تهران با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به منظور بازگشت صنعت نفت ایران، اعلام کرده است: توتال آماده تامین فاینانس و تامین فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران است.

از سوی دیگر، احمد مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز مذاکرات با چند شرکت توزیع کننده محصول پتروشیمی در اروپا، تاکید کرده است: در صورت لغو تحریم‌ها صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری به اروپا افزایش می یابد.

تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، ۱۰ تا ۱۴ درصد محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صادر می شد و از این محل سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار درآمد داشت.