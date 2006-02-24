مقتدي صدر شيعيان و سنيها را به حفظ وحدت دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، مقتدي صدر در گفتگو با شبكه الجزيره گفت : آگاه باشيد كه مساجد شيعه مورد حمله قرارمي گيرد و مساجد سني هم همين طور، گويا ما با هم دشمن هستيم، ولي اينگونه نيست، ما با هم برادريم، برادر در اسلام و صلح .

صدر خواستار آن شد تا ملت عراق با هم برادر باشند و يكديگر را مورد حمله قرار ندهند و خون يكديگر را نريزند.



وي بر ضرورت حفظ وحدت و يكپارچگي همه قشرهاي ملت عراق تاكيد كرد.

با اين حال صدر از هيئت علماي مسلمين (اهل تسنن) خواست با تشكيل كميته اي مشترك مانع از وقوع حملات بين دو طائفه سني و شيعه شود.



همچنين وي مسئولان سني و شيعه را به امضاي ميثاق درمورد ممنوع كردن حملات طائفه اي و محكوم كردن افراطيون دعوت كرد.

مقتدي صدر پيشتر از طرفدارانش خواسته بود امنيت مساجد سني را در مناطق مختلف به ويژه در منطقه جنوب تامين نمايند.

در پي انفجارهاي تروريستي درحرمين شريفين امام هادي (ع) و امام حسن عسكري(ع) در شهر سامراي عراق طي 24 ساعت گذشته بيش از 130 عراقي كشته شدند.



تروريستها چهارشنبه هفته جاري در اقدامي گستاخانه حرم مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند، اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت(ع) به وجود آورده است.