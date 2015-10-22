روستای۱۸۰۰ساله گرفتار یک تصمیم اشتباه/تقسیمی که نیازمند اصلاح است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: روستای سرگل از جمله روستاهای شناخته‌شده جنوب شرق استان تهران است که تا همین چند سال پیش در حوزه استحفاظی شهرستان ورامین بود.

در دولت قبل و بر اساس تصمیم وزارت کشور و تصویب دولت، منطقه پیشوا به شهرستان ارتقا پیدا کرد و در این راستا روستای سرگل که به ورامین نزدیک بود از این منطقه جدا و به پیشوا الحاق شد.

بر این اساس مردم روستای سرگل که در فاصله سه کیلومتری شهرستان ورامین قرار دارد، برای انجام امور اداری خود باید فاصله حدود ۱۲ کیلومتری تا پیشوا را طی کرده و کارهای خود را در این شهرستان انجام دهند.

روستای سرگل یکی از قدیمی ترین روستاهای منطقه و از قطب‌های کشاورزی منطقه جنوب شرق استان تهران به‌حساب می‌آید که در آن کشاورزی و دامپروری از رونق بالایی برخوردار بوده و کشت صیفی‌جات و غلات در آن رونق دارد.

حضور بیش از دو هزار نفر در روستایی قدیمی بافرهنگی کهن

حال این روستا که برخی قدمت آن را بیش از ۱۸۰۰ سال عنوان می‌کنند، گرفتار برخی مشکلات نظیر فقر شدید و نبود امکانات ورزشی و تقسیمات ناصحیح کشوری است و باید مسئولان رده‌بالای استانی و شهرستانی به این منطقه توجه خاصی کنند.

روستای سرگل بیش از دو هزار نفر جمعیت را در خود جای‌داده به همین خاطر اصلاح تقسیمات کشوری برای حل مشکلات این روستا یک نیاز انکارناپذیر محسوب می‌شود.

برخی اهالی روستای سرگل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند: روستای سرگل در هم‌جواری شهرستان ورامین قرار دارد اما مردم این روستا برای انجام امور اداری خود باید به پیشوا مراجعه کنند.

ساکنان این روستا معتقد هستند طی کردن مسیر طولانی‌تر از سرگل تا پیشوا نسبت به این روستا تا ورامین، سبب اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های مردم شده است.

عبدالله میرزایی دهیار روستای سرگل نیز در این زمینه اظهار داشت: مردم روستای سرگل برای انجام امور اداری خود باید به شهرستان پیشوا مراجعه کنند درحالی‌که فاصله این روستا تا ورامین سه کیلومتر است.

وی افزود: در موضوع راه‌های ارتباطی سرگل با شهرستان‌های ورامین و پیشوا اقداماتی انجام‌شده است که از مهم‌ترین آن‌ها تعریض کمربندی پیشوا-ورامین بوده که به‌زودی عملیات آسفالت آن نیز آغاز خواهد شد.

میرزایی ادامه داد: همچنین تعریض جاده سرگل نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد که در این زمینه مقررشده تا پیچ‌های خطرناک این جاده برطرف و مهندسی جاده اصلاح شود.

اصلاح تقسیمات کشوری پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی

سید حسین هاشمی استاندار تهران چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگونه تقسیمات کشوری تا پایان سال جاری و پس از انتخابات مجلس در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: تقسیمات کشوری در دولت بر اساس طرح جامع تقسیمات کشوری که در مجلس دهم موردبررسی قرار می‌گیرد، انجام خواهد شد.

دولت فعلاً بررسی تقسیمات کشوری را در دستور کار ندارد

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که دولت هرگونه ارتقا، انتزاع و الحاق را در متوقف کرده است، اظهار داشت: امروز دولت یازدهم هرگونه تقسیمات کشوری اعم از ارتقا، انتزاع و الحاق را متوقف کرده است.

وی افزود: روستای سرگل و گلعباس ازجمله روستاهایی هستند که کاملاً به شهر ورامین پیوسته هستند اما ازلحاظ شهرستانی و تقسیمات کشور جزو شهرستان پیشوا محسوب می‌شوند که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند.

نقوی حسینی ادامه داد: برای اصلاح تقسیمات کشوری در شهرستان‌های ورامین و پیشوا جلساتی برگزار و پیشنهاد‌هایی ارائه شد اما دولت فعلا موضوع تقسیمات کشوری را در دستور کار ندارد.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران اضافه کرد: دولت قول داده تا پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه امسال، موضوع تقسیمات کشوری را در دستور کار قرار دهد.