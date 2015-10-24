روز ملی فناوری نانوی ایرانی در چین هفته آینده برگزار می شود

سعید سرکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نمایشگاه تکنولوژی ایران - چین گفت: روز ملی فناوری نانوی ایران در چین در جهت شناساندن فناوری های ایرانی به چینی ها در هفته آینده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این روز، ۱۰ شرکت فناورانه فعال در حوزه نانو در چین حضور پیدا می کنند، افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی فناوری های ایرانی به چینی ها برگزار می شود.

به گفته وی، یکی از ماموریت های بین ایران و چین در زمینه فناوری نانو، رسوخ فناوری های توسعه یافته نانویی ایران به صنایع چینی است و این بدان معناست که سرمایه گذاری چینی ها بر روی فناوری های ایرانی می تواند گامی در جهت پیشرفت ما باشد.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بیان اینکه قرار است بعد از آشنایی چینی ها با فناوری های نانویی به سرمایه گذاری بر روی این فناوری ها متمرکز شوند، اظهار داشت: همچنین در این نمایشگاه نشستی با صاحبان صنایع چینی خواهیم داشت تا بتوانیم زمینه تعاملات با این کشور را ایجاد کنیم.