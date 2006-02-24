دووميداني هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است

جلالي در حاشيه بازديد از اماكن و سالنهاي هيات دوميداني كرج به خبرنگار ورزشي "مهر" گفت :با وجود اينكه دوميداني ورزش پايه است و به عنوان رشته اي مادر در جهان به آن توجه ويژه مي شود متاسفانه هنوز نگرش ها به اين ورزش در كشور ما در خور توجه نيست.

وي افزود: باعث تاسف است كه گاهي اوقات مردم كشور ما ورزش دووميداني را به عنوان يك ورزش رسمي نمي شناسند و براي پيشرفت اين رشته ورزشي اولين قدم تغيير نگرشهاي برخي مسئولان و مردم است.

وي درخصوص ورزش كرج اظهار داشت: كرج يكي از قطب هاي اصلي ورزش كشور است و رفع مشكلات ورزش اين شهرستان و كاستن از حاشيه هاي آن مي تواند كرج را به قدرتمندترين بازوي ورزش كشور تبديل كند.

جلالي با اشاره به كمبود فضاهاي ورزشي در شهرستانها خاطر نشان كرد: در راستاي توسعه اماكن ورزشي ويژه دووميداني در آينده نزديك پيست تارتان دووميداني كرج در مجموعه ورزشي انقلاب اين شهرستان به بهره برداري مي رسد.

مسئول هيات دووميداني كرج نيز ضمن ابراز خرسندي از بازديد مسئولان ورزش كشور از كرج به " مهر" گفت :حضورمسئولان بالا رتبه ورزشي دركرج مي تواند آنها را درجريان مشكلات ورزش اين شهرستان قرار دهد و اميد است كه با حضور اين مسئولان روند حل مشكلات موجود در ورزش كرج تسريع يابد.