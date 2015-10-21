۲۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

معاون هلال احمر استان کرمان:

۷۳ خانوار سیلزده در جنوب کرمان امدادرسانی شدند

کرمان - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان از امداد رسانی به ۷۳ خانوار سیلزده در جنوب کرمان در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید واحدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بارندگی های روزهای اخیر در شهرستانهای جنوبی استان کرمان موجب جاری شدن سیل و خسارت به منازل برخی از ساکنان این مناطق شد.

وی از حضور فوری و امدادرسانی به سیل زدگان این حوادث در ۴۸ ساعت گذشته در جنوب کرمان خبر داد و افزود: با توجه به بارشهای ناگهانی و امکان بروز این بارشها در ایام آخر هفته از مردم می خواهیم که احتیاط لازم را انجام دهند و از مسیل ها فاصله بگیرند.

وی گفت: ۷۳ خانوار و در مجموع  ۳۶۵ حادثه دیده در این حوادث دچار خسارت شدند که بین این افراد سبدهای کالای غذایی توزیع و امدادرسانی لازم انجام شد.

وی از آمادگی بالای هلال احمر برای امداد رسانی به حوادث احتمالی سیل در ساعات آینده در کرمان خبر داد و از مردم خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.

