۷۳ خانوار سیلزده در جنوب کرمان امدادرسانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید واحدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بارندگی های روزهای اخیر در شهرستانهای جنوبی استان کرمان موجب جاری شدن سیل و خسارت به منازل برخی از ساکنان این مناطق شد.

وی از حضور فوری و امدادرسانی به سیل زدگان این حوادث در ۴۸ ساعت گذشته در جنوب کرمان خبر داد و افزود: با توجه به بارشهای ناگهانی و امکان بروز این بارشها در ایام آخر هفته از مردم می خواهیم که احتیاط لازم را انجام دهند و از مسیل ها فاصله بگیرند.

وی گفت: ۷۳ خانوار و در مجموع ۳۶۵ حادثه دیده در این حوادث دچار خسارت شدند که بین این افراد سبدهای کالای غذایی توزیع و امدادرسانی لازم انجام شد.

وی از آمادگی بالای هلال احمر برای امداد رسانی به حوادث احتمالی سیل در ساعات آینده در کرمان خبر داد و از مردم خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.