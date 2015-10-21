۲۹ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۰

بازیکن تیم فوتبال راه آهن:

اشتباهات فردی باعث باخت ما شد/ با صادقیان درگیر نشدم

بازیکن تیم فوتبال راه آهن با اشاره به اینکه نفرات باتجربه نفت سر داور محترمانه داد می زدند، گفت: اشتباهات فردی باعث باخت ما مقابل نفت تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدی در خصوص شکست تیمش مقابل نفت در هفته نهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما از دقیقه اول روی دروازه حریف فشار می آوردیم اما بدشانی باعث شد که نتوانیم به گل برسیم و حریف از موقعیت های خود بهتر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه بازیکنان نفت محترمانه سر داور داد می کشیدند ادامه داد: اشتباهات بازیکنان ما باعث شد در چند موقعیت فرصت گلزنی به حریف بدهیم و در ادامه هم نتوانیم گلهای خورده را جبران کنیم و در نهایت این بازی را به حریف واگذار کردیم.

بازیکن تیم راه آهن همچنین گفت: باید در بازیهای آینده از این شکست درس گرفته و آن را زمینه موفقیت های خود قرار دهیم. راه آهن تا امروز عملکرد خوبی داشته و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

عبدی در پایان در خصوص درگیری اش با پیام صادقیان گفت:  من با تمام بازیکنان نفت بجز مدافع چپشان رفیق بودم و در جریان بازی هم با صادقیان صحبت می کردیم و بحث درگیری هم اصلا صحت ندارد.

