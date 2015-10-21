اشتباهات فردی باعث باخت ما شد/ با صادقیان درگیر نشدم

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدی در خصوص شکست تیمش مقابل نفت در هفته نهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما از دقیقه اول روی دروازه حریف فشار می آوردیم اما بدشانی باعث شد که نتوانیم به گل برسیم و حریف از موقعیت های خود بهتر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه بازیکنان نفت محترمانه سر داور داد می کشیدند ادامه داد: اشتباهات بازیکنان ما باعث شد در چند موقعیت فرصت گلزنی به حریف بدهیم و در ادامه هم نتوانیم گلهای خورده را جبران کنیم و در نهایت این بازی را به حریف واگذار کردیم.

بازیکن تیم راه آهن همچنین گفت: باید در بازیهای آینده از این شکست درس گرفته و آن را زمینه موفقیت های خود قرار دهیم. راه آهن تا امروز عملکرد خوبی داشته و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

عبدی در پایان در خصوص درگیری اش با پیام صادقیان گفت: من با تمام بازیکنان نفت بجز مدافع چپشان رفیق بودم و در جریان بازی هم با صادقیان صحبت می کردیم و بحث درگیری هم اصلا صحت ندارد.