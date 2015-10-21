سفر اسد به مسکو «زلزله سیاسی» در منطقه بود/رمزگشایی از پیام پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رأی الیوم»، کارشناس مشهور جهان عرب در تحلیلی به سفر روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مسکو پرداخت.

وی در این ارتباط با بیان اینکه سفر اسد به مسکو یک زلزله سیاسی در منطقه به راه انداخت، گفت: این سفر تمامی معادلات را بر هم زد. وی تصریح کرد: سفر بشار اسد به روسیه و دیدار با عالی ترین مقامات دولت این کشور حامل چند پیام مهم منطقه ای و بین المللی بود، نه به این دلیل که این سفر در پنج سال اخیر بی سابقه بوده است، بلکه به این دلیل که اعتماد به نفس بسیاری را به بشار اسد داد.

این تحلیلگر برجسته جهان عرب افزود: برداشتی که پیش از این وجود داشت، این بود که بشار اسد از انجام سفرهای خارجی اجتناب می کند، زیرا می ترسد که بازگشتی برای وی وجود نداشته باشد و هواپیمای حامل وی هدف قرار گیرد، اما سفر رئیس جمهوری سوریه به مسکو نشان داد که تمامی این گمانه زنی ها نادرست و ساختگی بوده است.

وی با اشاره به پیام های سفر بشار اسد به روسیه، تصریح کرد: ولادیمیر پوتین با دعوت از اسد برای سفر به مسکو خواست این پیام را به جهان برساند که همچنان قدرتمندانه در کنار دولت سوریه ایستاده است و از آن حمایت می کند.

سردبیر این روزنامه عرب زبان با اشاره به واکنش دشمنان دولت سوریه به سفر اسد به مسکو، اظهار داشت: بدون شک این سفر موجب خشم و ناراحتی دشمنان دولت دمشق شده و به آنها شوک بزرگی را وارد کرده است؛ اظهارات نخست وزیر ترکیه و همچنین وزیر خارجه عربستان در این خصوص به خوبی حاکی از خشم عمیق آنها از این رویداد است.

وی ادامه داد: در هر صورت بشار اسد به دمشق بازگشته و تلخی این سفر را به مذاق دشمنانش چشانده و تمامی معادلات را تغییر داد؛ مسأله ای که در نوع خود یک دستاورد سیاسی بزرگ به شمار می رود.

عطوان افزود: سؤالی که اکنون مطرح می شود، درباره پایتخت دومی است که بشار اسد به آن سفر خواهد کرد؟ به راستی سفر دوم بشار اسد به کدام پایتخت خواهد بود؟ در هر صورت بدون شک پایتخت دیگری که اسد به آن سفر خواهد کرد، ریاض و یا آنکارا نخواهد بود، اما در هر حال هیچ چیز در خاورمیانه سرشار از غافلگیریها بعید نیست.