موضع گیری اولاند درباره بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه که نتوانست خشم خود را از سفر «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه به مسکو و دیدار با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود پنهان کند، امروز در اظهاراتی درباره هرگونه حمایت از اسد هشدار داد.

اولاند تنها یک روز پس از مذاکره اسد در کاخ کرملین و بازگشت امروز وی به دمشق مدعی شد: هیچ اقدامی در جهت حمایت از اسد نباید انجام شود. وی بخشی از راه حل سوریه نیست.

شایان ذکر است «بشار اسد» دیروز سه شنبه به روسیه سفر کرده و با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار کرده است. این سفر در حالی انجام شده که روسیه از ماه گذشته میلادی حملات خود به مواضع تروریست های حاضر در سوریه را آغاز کرده و ارتش سوریه نیز اخیرا موفقیت های زیادی را کسب کرده است.این اولین سفر خارجی بشار اسد از زمان آغاز بحران در این کشور از سال ۲۰۱۱ تا کنون بوده است.