المپياد فني و حرفه اي دانش آموزي فردا برگزار مي شود

معاون سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: 95 هنرجوي برگزيده از شهرستانهاي استان تهران كه در مرحله اول اين مسابقات در شهرهاي خود حائز حد نصاب امتياز لازم شده اند در اين مرحله به رقابت خواهند پرداخت.

سيد مسيح الله علايي افزود :هنرجويان از شهرستانهاي شهريار ، كرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد و رباط كريم در اين رقابتهاي در دو مرحله عملي و علمي شركت خواهند داشت و نفرات برتر اين رقابتها جواز شركت در مسابقات كشوري را خواهند گرفت.

وي با اشاره به نقش سازنده اين رقابتها در افزايش سطح علمي و عملي هنرجويان خاطر نشان كرد: برپايي مسابقات ياد شده رقابت زيبايي بين هنرجويان به وجود آورده و آنان را به كسب بيشتر فن و هنر تشويق مي كند ضمن آنكه به طور خودكار سطح علمي هنرستانهاي به واسطه برگزاري اين قبيل مسابقات ارتقاء مي يابد.