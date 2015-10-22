برپایی کمپین ضدتولیدات داخلی درست نبود/اجرای طرح تکاپو در۷ استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان زنجان، افزود: توسعه بیمه در جامعه از مهمترین برنامه های دولت تدبیر و امید است و در این راستا تاکنون ۷۳۵ هزار مورد، دفترچه اجباری در کشور صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سه سیاست مکمل هم در دولت داریم، اظهار کرد: هنوز دیواره‌های تحریم نشکسته و هنوز ابعاد آن باز نشده است.

ربیعی افزود: دولت سه سیاست مکمل را به دنبال لغو تحریم ها پی‌ریزی و دنبال می‌کند و خیلی از زوایای فروریزی دیوار تحریم برای جامعه باز نشده و باید متوجه بود که موفقیت مذاکرات هسته‌ای فقط در پیشگیری از وقوع جنگ نبوده و فواید دیگری هم داشته است.

وی معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در عبور از تهدیدات و پای میز مذاکره نشاندن دولت‌های متکبر و صدور دو بیانیه متناقض در سازمان ملل که در تاریخ بی‌سابقه است را از فواید موفقیت‌های اخیر دولت اعلام کرد و گفت: دولت استراتژی‌هایی را برای خود تدوین کرده که ادامه می‌دهد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، گفت: در هر شرایطی باید بر تحقق این مهم توجه شود و نباید تحریم‌ها باعث ورود واردات به کشور شود.

ربیعی گفت: در دولت تدبیر و امید سیاست ما صدقه‌ای نیست و سیاست ما مبتنی بر کارشناسی و عقلایی است.

وی بابیان اینکه دولت مبارزه با کالای قاچاق و واردات را سیاست کاری خود قرار داده است افزود: در کشور واحدهای تولیدکننده داریم که در بخش اشتغال سهم بسیار خوبی داردند و در این راستا با استفاده از تولیدات داخلی از این واحدها حمایت می کنیم که در این میان صنعت خودروسازی در البرز و تهران سهم بسیار بسزایی در اشتغال دارند.

ربیعی با بیان اینکه باید شرکت‌های مشکل دار آنالیز شود، افزود: در این میان جلسات متعددی برگزارشده و بر اساس بررسی های صورت گرفته خیلی از این شرکت‌ها به علت مشکل سرمایه در گردش، تسهیلات و نبود مواد اولیه به علت تحریم دچار مشکل شده‌اند.

وی از معرفی ۳۰۰ هزار نفر جویای کار به مراکز کاریابی خبر داد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طرح تکاپو در ۷ استان کشور اجراشده است گفت: طرح تکاپو یکی از طرح‌های وزارت کار است که به توسعه و ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی و اتصال آن به بنگاههای کوچک و متوسط توجه می‌کند.

ربیعی افزود: باید اشتغال بزرگ را با بنگاه‌های کوچک ایجاد کنیم و تحقق این مهم نیازمند برنامه‌ریزی است.

وی دولت تدبیر و امید را دولت مبارزه با قاچاق کالا و فساد عنوان کرد و افزود: دولت تدبیر و امید ۷ هزار ساعت وقت دارد که کارهای خود را انجام دهد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری حق‌وحقوق کارگر و یتیم تحت حمایت را از آموزه‌های دینی عنوان کرد و گفت: پیگیری اخلاق دینی باید مورد توجه قرار گیرد و امروز این مهم گوهر گمشده کشور است.

وی تدوام اقتصاد مقاومتی در هر شرایطی را از جمله راه‌کارهای دولت در ادامه مسیر عنوان کرد و گفت: دولت مراقب است که رفع تحریم‌ها منجر به واردات نشود و از طرفی کشور با کار کارشناسی شده در حوزه اقتصاد اداره شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سرمایه‌گذاری دولت در بخش درمان گفت: استان زنجان با پوشش ۵۳۰ هزارنفری جمعیت توسط تأمین اجتماعی و بخش اعظمی توسط بیمه سلامت تقریباً به‌صورت کامل پوشش درمانی داده‌شده است.

ربیعی با تأکید بر پیگیری امنیت غذایی مردم به‌ویژه زنان باردار و کودکان دچار سوء تغذیه توسط دولت افزود: این طرح‌های حمایتی از طریق بیمه برای همه ایرانیان، ارائه یارانه کالایی و مسکن حمایتی و اجتماعی ادامه می‌یابد.

وی از برنامه‌ریزی برای جبران فقر آموزشی در کشور خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌هایی، آمار فقر آموزشی ۱۷۵ هزارنفری به ۷۵ هزار نفر کاهش‌یافته است.

آمار بیمه شدگان روستایی زنجان مطلوب نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ناکافی دانستن آمار بیمه‌شدگان روستایی استان زنجان با توجه به واقعیت‌های موجود گفت: باید آمار ۳۳ هزارنفری این بیمه در استان افزایش یابد.

ربیعی با تأکید بر ادامه روند کنترل تورم در کشور گفت: اگر این کار انجام نمی‌شد تولید در کشور مقرون‌به‌صرفه نبود و رکود موجود در کشور موقتی است و کنترل واردات و مبارزه با قاچاق از اولویت‌های برنامه دولت است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آسیب‌های قاچاق کالا از جمله میوه بر اقتصاد و ذائقه مردم اشاره کرد و گفت: اگر قاچاق انواع میوه در کشور ادامه می‌یافت، ذائقه مردم به‌مانند چای به سمت این نوع میوه‌ها تغییر پیدا می‌کرد.

ربیعی به برنامه‌ریزی‌های دولت برای حمایت از تولیدات داخلی از طریق ارائه تسهیلات از طرق مختلف ازجمله ارائه تضمین به فروشگاه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: این اقدامات حمایتی جهش را به سمت ایجاد تقاضامی‌برد.

راه اندازی کمپین ضد تولیدات داخلی عاقلانه نیست

وی به راه‌اندازی کمپین‌ها بر ضد تولید خودروی داخلی اشاره کرد و افزود: هرچند داشتن خودروی باکیفیت حق مردم است، ولی راه‌اندازی کمپین ضد تولیدات داخلی که بخش مهی از اشتغال استان‌های بزرگ به آن وابسته است کار نادرستی است و عاقلانه نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر رفاه، کار، کارگر، شاغلان و از طرفی وزیر بیکاران هم هستم و خوبی این‌همه مشغولیت حرکت در راستای توانمند کردن افراد است.

ربیعی بر لزوم تجدیدنظر در مورد مفهوم توسعه در جامعه ایرانی اشاره کرد و افزود: جامعه ایرانی شغل را مساوی استخدام می‌داند در حالی که باید با تغییر عنوان شغل‌ها افراد تحصیل‌کرده را برای اشتغال ترغیب کرد.

تغییر دیدگاه مردم در خصوص شغل دانستن شغلهای غیررسمی راهکاری برای کاهش بیکاری است

وی تصریح کرد: تغییر در دیدگاه مردم برای شغل دانستن شغل‌های غیررسمی راه‌کار کاهش مشکلات حوزه اشتغال کشور است و اشتغال بزرگ، بنگاه‌های کوچک شعار انتخابی این وزارتخانه است.

ربیعی نمایندگان در استان زنجان را نمایندگانی دل سوز عنوان کرد و افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به فکر منافع مردم هستند.