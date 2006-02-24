تفكرات ابن سينا بر فيلسوفان غربي تأثيرگذار بوده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ميدل ايست آنلاين، محقق و پژوهشگر فرانسوي استاد فلوريال سانا گوستان كه استاد زبان و تمدن دانشگاه ليون فرانسه است در باب " ابن سينا و فلسفه عربي انساني در عصر كلاسيك" در مركز فرهنگي فرانسه در دمشق سخنراني كرد.

استاد فلوريال سانا گوستان به نقش ارزشمند مسلمانان جهان در تنظيم فلسفه و بحث در اساس فكر عقلاني ابوعلي سينا پرداخته است.

وي اظهارداشت: فيلسوف وطبيب بزرگ ابوعلي سينا به پايه گذاري فكر عربي در قرون وسطي با ارائه معارف فلسفي، پزشكي، بحث و بررسي در حقيقت كلي علم عقلاني همت گماشت.

فلوريال گفت: ابن سينا در سال 980 ميلادي در بخارا متولد شد و تمام وقتش را صرف تحصيل علم و دانش كرد و در مدت عمر خود سمتهايي چون وزير، فيلسوف، عالم و پزشك را دريافت كرد. ابن سينا تأثير زيادي در فلسفه شرق و غرب گذاشت تا جائيكه بسياري از كتابهاي وي به زبان لاتين ترجمه شده است.

برخي از انديشمندان و محققان معتقدند كه فلسفه در يونان نبوده است بلكه شرق آنرا دريافت و يونان و غرب از آن بهره جستند.

اين محقق با اشاره به بحث واجب الوجود در فلسفه ابن سينا افزود: از مشهورترين مباحثي كه ابوعلي سينا اين فيلسوف بزرگ دنبال مي كرد، بحث " واجب الوجود" بود كه از ميان حجتهاي فلسفي وجود خدا را با ذكر دلايل و برهانهايي ثابت كرد و معتقد بود كه وجود مخلوقات دليل كافي بر وجود خالق است و تا زماني كه خدا نباشد مخلوقي هم نخواهد بود.

وي گفت: ابن سينا زندگي اش را با 25 شاگرد گذراند كه هميشه در همه سفرها همراهش بودند و كتابهايش را جمع آوري و آنچه را كه مي نوشت، حفظ مي كردند.

سانا گوستان تصريح كرد: كشورهاي غربي و كشورهاي اطراف بين النهرين تأليفات وي را اخذ كردند و تا حد زيادي از آن استفاده كردند و آنچه كه ما امروز شاهد پيشرفت تفكر و فلسفه غرب هستيم استفاده و بهره گيري از تفكرات فلاسفه شرق بوده است. ما هميشه به اقدامات فلسفي و تحولات فكري فيلسوفان و انديشمندان مشرق زمين معترف هستيم و تلاشهاي آنها را انكار نمي كنيم.