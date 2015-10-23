تشکیل صندوق توسعه روستایی در مناطق روستانشین ملارد

سید علی عظیمی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ملارد با اشاره به وجود ظرفیت های بالقوه و متعدد در مناطق روستایی این شهرستان اظهار داشت: تشکیل گروه های توسعه روستایی در قالب های بانوان، جوانان، دامداران، کشاورزان و... از تصمیمات سازنده ای است که می تواند ساماندهی مطالبات و تامین اهداف و برنامه های روستایی را به نحو هدفمند محقق کند.

وی افزود: هر کدام از گروه های تشکیل شده، مطالبات خاص خود را دارند که سعی شده با راه اندازی صندوق توسعه روستایی نسبت به فراهم کردن درخواست های گروه های هدف، تصمیمات لازم اتخاذ و عملیاتی شود.

عظیمی در تشریح مختصات مطالبات گروه های شکل گرفته، گفت: درخواست و تقاضای گروه های هدف بسیار متنوع و متعدد است و هر کدام به فراخور شرایطی که در آن قرار دارند، مطالباتی دارند که به عنوان نمونه می توان به تقاضای اشتغال و مسکن در حوزه جوانان و توسعه مشاغل خانگی همچون خیاطی و قالیبافی در بخش بانوان اشاره کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد عنوان کرد: گروه های تشکیل شده با مشارکت روستایی هفت تا هشت خانوار فعالیت های تعریف شده را پیگیری می کند و سعی شده با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بومی و درون روستایی پیشبرد پروژه های منابع طبیعی راتسریع کنیم.

عظیمی گفت: حس همکاری قوی و پایداری در جوامع روستایی شهرستان ملارد وجود دارد و این مولفه، فرصتی ویژه است که با بهره گیری از آن روند توسعه روستایی را در چنین مناطقی بیش از پیش قوت بخشید.

وی افزود: تامین منابع صندوق توسعه روستایی از محل درآمدهای روستائیان و بخشی دیگر نیز از طریق منابع طبیعی محقق می شود.

عظیمی یادآور شد: در سال جاری نیز اهداف طراحی شده همچون سال های گذشته با جدیت پیگیری می شود و مقرر است هر سال دامنه بیشتری از روستاها را تحت پوشش قرار دهیم که در رشد پویایی و توسعه هر چه بیشتر این مناطق موثر خواهد بود.