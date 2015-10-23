۵۰۰۰ هیئت مذهبی ثبت نشده در استان تهران وجود دارد

مهدی اکبری نژاد نایب رئیس شورای هیئت های مذهبی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از لحاظ آماری و تعدد هیئت های مذهبی در استان تهران،۱۸ هزار حسینیه و هیئت در این منطقه فعالیت می کنند که ۷۰ درصد آنها محوری بوده و در طول سال به صورت مستمر فعال هستند.

وی افزود: پنج هزار هیئت و حسینیه ثبت نشده نیز وجود دارد که تشکیل پرونده نداده و یا با نقص مدارک مواجه هستند.

نایب رئیس شورای هیئت های مذهبی استان تهران عنوان کرد: به طور طبیعی ساماندهی امور این هیئت ها نیازمند اعتبارات و بودجه مناسب است که در این بخش کمبودها و نارسایی های شدیدی احساس می شود.

اکبری نژاد گفت: یکی از تلقی های نادرستی که در حوزه فعالیت های مذهبی وجود دارد، تخصیص ندادن اعتبارات مطلوب با توجیه مردمی بودن این مجموعه ها است.

وی افزود: مردمی بودن این حسینیه ها و نهادهای مذهبی نافی عدم تامین و تخصیص اعتبارات نیست.

نایب رئیس شورای هیئت های مذهبی استان تهران عنوان کرد: شرایط حاکم بر جامعه تفاوت های بسیاری با سالیان و دهه های گذشته دارد و در شرایطی که امروز با حجم کثیری از فعالیت شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی روبرو هستیم، ضرورت تعیین بودجه برای رسیدگی به این هیئت ها بیش از پیش احساس می شود.

اکبری نژاد گفت: افراد بسیاری از اقشار و طیف های متعدد اجتماعی به صورت خود جوش جذب این مراکز می شوند و مقابله با آسیب ها و تهاجم فرهنگی که در این شرایط نسل جوان جامعه را تهدید می کند، نیازمند اعتباراتی ویژه و خاص برای رفع این هجمه ها و تحقق همسویی فرهنگی هدفمند است.

وی افزود: طی برنامه ریزی ها و تفاهمنامه هایی که انجام می شود، مبالغی از مشارکت های مردمی و خیرین فعال در این عرصه به هیئت ها و حسینیه ها تخصیص داده می شود اما دامنه و عمق فعالیت ها نیازمند اعتبارات هر چه بیشتر است.

نایب رئیس شورای هیئت های مذهبی استان تهران یادآور شد: امیدواریم با همدلی مسئولان و مدیران دستگاه های مرتبط، نگاه و حمایت ویژه ای به این مجموعه ها شود تا تاثیر گذاری این ظرفیت کثیر و بالقوه در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی جامعه با افزایش و ارتقای فزاینده ای همراه شود.