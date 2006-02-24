دستيابي به اهداف آموزشي و پژوهشي با بودجه 5 ميليارد توماني امكان پذير نيست / افزايش بودجه دانشگاه ها برابر با تورم ساليانه است

دكتر كريم در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار بعنوان قطب دريانوردي و علوم دريايي ايران و خاورميانه در دورترين نقطه از مركز و پايتخت قرار دارد و لازم است استاد، دانشجو و كارمند اين مركز آموزش عالي انگيزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي را داشته باشند.

نائب رئيس انجمن اقتصاد كشاورزي و منابع طبيعي آسيا اضافه كرد: دانشگاه كارخانه غني سازي و تامين نيروي انساني كشور است و غني سازي هاي ديگر بعد از غني سازي انساني شروع مي شود، لذا ما از مجلس و كميسيون تلفيق افزايش بودجه دانشگاه ها و ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت را انتظار داريم. لازم است مجلس در اين راستا به دولت اصولگرا و خدمتگزار كمك كند.

كريم اظهار داشت: گرچه تا 50 الي 60 درصد بودجه ها افزايش پيدا كرده ولي اگر بدهي ها و كسري هاي دانشگاه ها را از بودجه سال 85 كم كنيم ميزان تخصيص بودجه چيزي حدود 15 درصد خواهد بود كه برابر با تورم ساليانه است.

وي افزود: متاسفانه دانشگاه ها و تحقيقات از وضعيت مطلوبي در بودجه 1385 برخوردار نيستند. در حالي كه قرار بود سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي افزايش يابد اما در بودجه سال 1385 اين رقم كاهش يافته است.

رئيس دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار خاطر نشان كرد: ما از مجلس انتظار افزايش بودجه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه ها را داريم اما اگر اين امر ميسر نبود توقع داريم از بودجه پيشنهادي دولت خدمتگزار در صحن علني مجلس كاسته نشود.