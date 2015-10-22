به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قوچان‌نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران مدتهاست به دلیل مصدومیت از ترکیب چارلتون دور است. این بازیکن به همین خاطر نتوانست تیم ملی ایران را در دو دیدار اخیر برابر عمان و ژاپن همراهی کند.

گای لوزون سرمربی تیم فوتبال چارلتون روز پنجشنبه از بهبودی این مهاجم ایرانی خبر داد و می‌گوید اگر این بازیکن به مرز آمادگی رسیده به این دلیل است که سخت تلاش کرده است.

وی گفت: از اینکه می‌بینم رضا به تمرینات بازگشته خوشحالم. متخصص گفته بود بهبود این بازیکن ۱۲ هفته زمان می‌برد اما او پس از تلاش سخت موفق شده پس از ۹ هفته به میدان بازگردد.

وی افزود: از این بازیکن در بازی‌های آتی برای دقایقی استفاده می‌کنیم تا کاملا به مرز آمادگی برسد.