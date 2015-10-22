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۳۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

بهبودی مهاجم ایرانی چارلتون؛

قوچان‌نژاد سه هفته زودتر رسید/ گای‌لوزون: از بازگشت رضا خوشحالم

قوچان‌نژاد سه هفته زودتر رسید/ گای‌لوزون: از بازگشت رضا خوشحالم

سرمربی تیم فوتبال چارلتون اتلتیک می‌گوید مهاجم ایرانی تیمش به دلیل کار و تمرینات سخت موفق شده زودتر از موعد سلامتی خود را بازیابد. قوچان نژاد حالا برای حضور در ترکیب این تیم آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قوچان‌نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران مدتهاست به دلیل مصدومیت از ترکیب چارلتون دور است. این بازیکن به همین خاطر نتوانست تیم ملی ایران را در دو دیدار اخیر برابر عمان و ژاپن همراهی کند.

گای لوزون سرمربی تیم فوتبال چارلتون روز پنجشنبه از بهبودی این مهاجم ایرانی خبر داد و می‌گوید اگر این بازیکن به مرز آمادگی رسیده به این دلیل است که سخت تلاش کرده است.

وی گفت: از اینکه می‌بینم رضا به تمرینات بازگشته خوشحالم. متخصص گفته بود بهبود این بازیکن ۱۲ هفته زمان می‌برد اما او پس از تلاش سخت موفق شده پس از ۹ هفته به میدان بازگردد. 

وی افزود: از این بازیکن در بازی‌های آتی برای دقایقی استفاده می‌کنیم تا کاملا به مرز آمادگی برسد. 

کد مطلب 2948030

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