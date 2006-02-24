توزيع سهام عدالت را از طبقات محروم شروع مي ‌كنيم / ماموريت داريم يك جامعه مترقي و نمونه اسلامي در ايران برپا كنيم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به چهار محال و بختياري، محمود احمدي نژاد امروز در اجتماع كم نظير و باشكوه مردم لردگان در ورزشگاه تختي اين شهر توزيع سهام عدالت را يكي از كارهاي دولت خود ذكر كرد و با بيان اين كه من اهل گله‌ گذاري نيستم، افزود: نگاه من به پيشرفت و توسعه مثبت است، در گذشته تصميم گرفته شد تا شركت ‌ها و مراكز اقتصادي دولت به بخش خصوصي واگذار شود، اصل اين كار درست است چرا كه دولت بايد راه توسعه و پيشرفت را باز كند و موانع را بردارد و از مردم نيز حمايت كند.

وي با تاكيد بر اين كه امروز مي‌ بينيم برخي از اين واگذاري ‌ها روش صحيح را طي نكرده است، خاطرنشان كرد: در يكي از واگذاري ‌ها كارخانه‌ اي با 84 هكتار زمين ، 5/3 ميليارد تومان ماشين آلات دولتي و 26 ميليون دلار ماشين آلات و تجهيزات به مبلغ 2ميليارد و 400 ميليون تومان فروخته شد كه تنها 400 ميليون تومان پول پرداخت شد و قرار شد تا 2 ميليارد تومان از كارخانه پرداخت شود. اين در حالي است كه زمين اين كارخانه 30 ميليارد تومان ارزش داشت.

رئيس جمهور تصريح كرد: ما تصميم گرفتيم همه شركت‌ ها و كارخانه ‌هاي دولتي را در يك سبد بريزيم و با اولويت مناطق محروم بين مردم تقسيم كنيم كه در گام اول اين مهم را از استان ‌هاي محروم آغاز كرديم.

احمدي‌ نژاد با اشاره به آغاز توزيع سهام عدالت در 4 استان محروم كشور اظهار داشت: حدود 700 هزار نفر جمعيت در اين 4 استان تا پايان فروردين امسال از اين سهام برخوردار مي ‌شوند و توزيع اين سهام را از طبقات محروم مردم شروع مي ‌كنيم و تا پايان واگذاري همه شركت‌ هاي دولتي، آن را ادامه مي ‌دهيم، چرا كه معتقديم مردم بايد در امكانات و شركت‌ هاي دولتي سهيم باشند.

وي يكي ديگر از اقدامات دولت را سفر استاني هيات دولت دانست و تصريح كرد: دولت با سفر به استان ‌هاي مختلف با مشكلات مردم آشنا مي ‌شود و از نزديك در خصوص رفع اين مشكلات تصميم ‌گيري مي ‌كند.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود به وظيفه و ماموريت امروز ملت ايران اشاره كرد و يادآور شد: روزي ما ماموريت داشتيم تا عليه حكومت مستبد طاغوت قيام كنيم و انقلاب اسلامي را برپا كنيم كه ملت ايران به خوبي اين وظيفه را انجام داده است، در دوران دفاع مقدس نيز ماموريت داشتيم تا از استقلال ، تماميت ارضي جمهوري اسلامي و شرف نظام دفاع كنيم كه خوشبختانه ملت با هوشياري تمام اين ماموريت را هم به خوبي انجام داد، اما امروز ماموريت داريم تا يك كشور و جامعه مترقي و نمونه اسلامي در ايران برپا كنيم.

احمدي ‌نژاد افزود: همانطور كه ملت ايران در 27 سال گذشته پرچمدار عدالت و خداپرستي بود، امروز هم بايد پرچمدار برپايي يك جامعه مترقي، مقتدر و نمونه اسلامي باشد.

وي، عشق، علاقه و مهرورزي را اولين محور برپايي جامعه نمونه در ايران برشمرد و اظهار داشت: اگر به همديگر عشق بورزيم ديگر از پارتي بازي و تخلفات خبري نخواهد بود. ما هموطن، مسلمان و برادر ديني هستيم و به حكم خدا و پيامبر بايد همديگر را دوست داشته باشيم و قلب‌ هايمان به هم گره بخورد.

وي كار عالمانه، شجاعانه و مداوم را دومين محور ساختن يك جامعه آزاد و الگو برشمرد و اظهار داشت: عدالت، محور ديگر اين امر است، عدالت روح انقلاب و محور اصلي نظام اسلامي است.

رئيس جمهور در تشريح مفهوم عدالت گفت: عدالت يعني اينكه يك جوان لردگاني به اندازه جوان اصفهاني، مشهدي، تهراني و تبريزي فرصت پيشرفت داشته باشد.

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود به مشكلات استان چهار محال و بختياري و مردم لردگان اشاره كرد و با بيان اين كه شما مردم لردگان مردمي غيور، پاك، مومن و خداپرست هستيد گفت: مدتها قبل علاقه داشتم كه به خدمت شما برسم اما مشكلاتي پيش آمد و امروز صبح كه قبل از ساعت 8 به سمت شهر شما حركت كردم بيش از 10 نقطه مردم ما را متوقف كردند تا ديداري داشته باشيم.

احمدي نژاد خود را عاشق و خادم مردم لردگان دانست و يادآور شد: وقتي حضور حماسي شما را از خدا خواستم كه همه خوبي‌ ها و خيرات را نصيب شما كند.

رئيس جمهور گفت: شما با حضور حماسي خود از خادمين ملت استقبال كرديد و ما را به خدمتگزاري بيشتر تشويق نموديد. شرايط امروز ما به گونه ‌اي است كه اگر 24 ساعت ما براي خدمت به شما 48 ساعت شود خود را مديون شما مي دانيم و ما نمي ‌توانيم شكر بزرگواري شما را به جا آوريم.

احمدي ‌نژاد با اشاره به مصوبات شب گذشته هيات دولت در استان چهار محال و بختياري گفت: دولت اختيار تخصيص منابع آبي را تصويب كرد و استاندار موظف شد تا به گونه ‌اي عمل كند كه هيچ زميني در استان شما بدون آب نباشد.

وي از احداث يك مجموعه پتروشيمي در لردگان خبر داد و تصريح كرد: ارائه تسهيلات ارزان ‌تر به جوانان اين استان از ديگر مصوبات دولت در شب گذشته بود.

رئيس جمهور گفت: دولت تصميم گرفت 150 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت براي اشتغال جوانان اين استان در نظر گرفته شود و سهم هر شهر بايد در اختيار آنان قرار گيرد تا جوانان با استفاده از آن بتوانند به اشتغال و كار توليدي بپردازند.

احمدي ‌نژاد گفت: همچنين از حساب ذخيره ارزي 250 ميليون دلار براي اين استان تخصيص داديم تا براي كار توليدي مورد استفاده قرار گيرد.

رئيس جمهور در ادامه گفت: اگر مديري امكانات استان و شهر شما را به سمت خاصي هدايت كند او را از تهران بركنار خواهم كرد و از شما مي ‌خواهم كه با تمام همت و تلاش خود علاوه بر شركت در سازندگي كشور در عملكرد مسئولان و دستگاه‌ هاي اجرايي نظارت كنيد.

وي افزود: مسئولان دولتي جز خدمتگزاري به شما مردم وظيفه ‌اي ندارند و اگر شخصي امكانات دولتي را در اختيار خودش بگيرد و يا به سمت خاصي هدايت كند اين فرد متعلق به دولت احمدي‌ نژاد نيست.

احمدي نژاد در پاسخ به اظهارات مردم كه خواستار صحبت رئيس جمهور در خصوص مشكلات مختلف استان از جمله مشكلات درماني، بهداشتي، راه ‌ها و آب بودند، گفت: در جلسه ديشب ده‌ ها مصوبه داشتيم كه راجع به همه اين مشكلات تصميم‌ گيري شد.

اظهارات احمدي‌ نژاد در خصوص مسائل مختلف از جمله مسائل جهاني، ماموريت امروز ملت ايران و مشكلات استان با حمايت قاطع مردم لردگان مواجه مي ‌شد و با دادن شعارهايي همچون "احمدي نژاد دوستت داريم"، "مرگ بر آمريكا" حمايت خود را از سخنان رئيس جمهور ابراز داشتند و احمدي نژاد نيز به ابراز احساسات مردم پاسخ مي داد.

رئيس جمهور همچنين در فرودگاه شهركرد چهار محال و بختياري در جمع خبرنگاران حاضر خواهد شد و با تشريح دستاوردهاي هفتمين سفر هيات دولت به استان چهارمحال و بختياري، شهركرد را به مقصد تهران ترك خواهد كرد.