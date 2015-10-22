اعتبارات اشتغال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله زاده روز پنجشنبه در جمع کارگران و کارفرمایان تعاونی ها در استان زنجان افزود: صندوق کارآفرینی امید با توجه به تغییراتی که در استراتژی های خود ایجاد کرد و از سوی دیگر مجوزی که از بانک مرکزی برای فعالیت در حوزه بانکی دریافت کرد، رویکرد خود را به سمت یک نهاد حمایتی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط تغییر داده و برنامه های خوبی را تدوین کرده است تا اشتغال در کشور تقویت شود.

وی اظهار کرد: ما بر این امر معتقدیم با توسعه اشتغال در بخش خدمات، کسب و کارهای کوچکی را راه اندازی کنیم و در بحث اشتغال موثر واقع شویم.

مدیرعامل صندوق توسعه کار آفرینی کشور افزود: در صورتی که واحدی نیاز به کمک داشته ما حمایت لازم را داریم و این صندوق این تسهیلات را فراهم می کند اما تمام مسائل فقط حمایت مالی نیست و بسیاری از آنها نیاز به بازار کار دارند.

نورالله زاده تاکید کرد: این صندوق برای یافتن بازار عرضه و فروش تولیدهای بنگاه های کوچک نیز وارد عمل شده است و بسیار مصصم است.

وی گفت: این صندوق با اعطای تسهیلات و رفع مشکل بازار، از کسب و کارهای کوچک حمایت می کند.

مدیرعامل صندوق توسعه کار آفرینی کشور افزود: بنا شد از کسب و کارهای کوچک این صندوق، کسب و کارهای متوسط را شبکه بانکی و واحدهای بزرگ را هم صندوق توسعه ملی و هم بازار سرمایه پول حمایت کنند و با این اقدام صندوق در پی حمایت از واحدهای کوچکی است که بازار محور و بر اساس نیاز بازار فعالیت کند.

نورالله زاده گفت: در این سیاست از کسب و کاری حمایت می شود که تولید انبوه دارد اما اندازه بنگاه کوچک و خرد است.

وی تصریح کرد: در صندوق توسعه کارآفرینی کشور اعتبارات اشتغال در سال جاری و سال گذشته، ۷۰ درصد افزایش یافت و این خود کمک بزرگی به اشتغال کشور و تولید است.

مدیر عامل صندوق توسعه کار آفرینی کشور افزود: رویکرد مهم صندوق این است که مزیت های رقابتی مناطق شناسایی شود و بر اساس آن بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک راه اندازی و فعال شود و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک شود.

نورالله زاده افزود: صندوق در راستای توسعه اشتغال حمایت لازم را دارد.