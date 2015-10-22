به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در این جلسه بازپرداخت وام ارزی تعدادی از واحدهای تولیدی استان که به دلیل افزایش قابل توجه نرخ ارز طی سال های اخیر با مشکل مواجه شده اند، بررسی شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی در واقع پول دولت است و به بانک ها جهت ارائه وام ارزی به متقاضی اعطا می شود، تصریح کرد: نرخ سود تعریف شده برای وام ارزی که باید به صورت ارز بازپرداخت شود پنج درصد پیش بینی شده است.

مجید خدابخش تصریح کرد: با این وجود به دلیل اینکه از سال ۸۹ نرخ ارز با افزایش همراه بوده بازپرداخت تسهیلات علی رغم اینکه در ابتدا مطلوب بوده با مشکل مواجه شده است.

وی به تفاوت وام ها برای مشمولین قیمت گذاری و غیر مشمول اشاره کرد و متذکر شد: ضروری است در خود استان افرادی که بدهکار ارزی محسوب می شوند مشخص شوند و همچنین افرادی که تصفیه حساب کرده اند نیز باید مشخص کنیم.

استاندار اردبیل با تاکید به اینکه مهم نیست این وام توسط کدام واحد تولیدی اخذ شده است، اضافه کرد: در برخی واحدها بازپرداخت وام چند برابر شده و واحد تولیدی را دچار مشکل کرده است که باید با مشخص سازی این واحدها نسبت به بازپرداخت تسهیلات تدبیر کرد.

وی با اذعان به اینکه هر متقاضی اگر تسهیلات را بازپرداخت نکرده بعد از مدتی به ریال تبدیل می شود و شش درصد جریمه نیز تعلق می گیرد به ضرورت رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات این واحدها تاکید کرد.