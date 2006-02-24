نتايج اوزان مختلف دور سوم مشخص شد

به گزارش خبرنگار " مهر" ازساري ظهر امروز نتايج اوزان60، 74 و 84 كيلوگرم دورسوم وهمچنين دور دوم وزن 120 كيلوگرم انجام شد.

در وزن 60 كيلوگرم در اين دور يوندروكوپنتان كوبائي 11 بر صفر مصطفي آقاجاني را شكست داد و شهرام اميد 9 بر 2 ازسد فرخ كياكجوري عبوركرد. همچنين كوجونگ چون ومحمد اصلاني 10 بر10 شدند، ولي دروقت آخر نتيجه 10 بر10 به نفع اصلاني پايان رسيد. همچنين مجيد رودباري وعليرضا درويشي در اين دوئل با هم رقابت كردند كه 4 بر2 عليرضا درويشي مجيد رودباري را شكست داد.

بنابراين گزارش در وزن 74 كيلوگرم نيزچهار ديدارصورت گرفت كه جلال لطيفي 4 بريك عثمان تايموف روسي را برد، ايوان فونورا 10 بر صفر از سد حسن طهماسبي گذشت وهادي حبيبي 3 بريك گارتون واردانيان از ارمنستان را شكست داد ومهدي منصوري 4 بر 3 از سد رمضان زاده گذشت.

در وزن 84 كيلوگرم در دورسوم محمد عيسي حاجيف از روسيه ازسعيد ابراهيمي 4 بر يك باخت و رسول توكلي 5 بر4 با شعبانعلي غفاري مبارزه كرد كه برتري شعبانعلي غفاري شد. مجيد خدايي با ارسلان علي بيكف ديدار كرد كه درمجموع مجيد فدايي 7 برصفر ارسالان علي بيكف روسي را برد وسعيد واگذاري 3 بر2 محمد حسين زاده را شكست داد.

دوردوم ا زوزن 120 كيلوگرم دور دوم نيزصورت گرفت كه در اولين ديدارناصردسير معيني قراربود با فردين معصومي ديدار كند كه به دليل حاضر نشدن فرزين معصومي ناصردسير معيني برنده ديدارشد وحميد سيفي 4 بر2 جواد دماوندي را برد و عليرضا قرائي 5 بر يك ازسد شاهرخ صداقتي زاده گذشت.

همچنين ياسرنوروزائي با محمدهادي پورعليجال رقابت كرد كه هادي پورعليجال توانست 4 بر3 از سد ياسرنوزائي بگذرد. همچنين دور سوم وزن 120 كيلوگرم و ديدار رده بندي وفينال اوزان ديگر ازساعت 16 امروزبرگزار مي شود.