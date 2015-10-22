به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر اسحاق جهانگیری ظهر امروز پنج‌شنبه در دیدار «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه اظهار داشت: روسیه از جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و تهران مصمم است در دوران پساتحریم سطح روابط و مناسبات خود را با مسکو بیش از پیش ارتقاء دهد.

وی از حمایت‌های روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ و دست‌یابی به توافق هسته ای قدردانی کرد و افزود: انتظار داریم روسیه در روند اجرای توافق هسته ای نیز کماکان نقش سازنده خود را ایفا کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اراده سیاسی جدی مقامات ارشد دو کشور بر توسعه روابط اقتصادی دوجانبه است، خاطرنشان کرد: ملاقاتهای مکرر مقامات عالیرتبه ایران و روسیه در دو سال اخیر نشان‌دهنده اراده جدی دو کشور بر توسعه مناسبات فی مابین است، البته روند توسعه همکاری‌های اقتصادی مطابق با انتظارات نیست و ضرورت دارد دو کشور با رفع موانع پیش‌رو، تحرک و جهش جدیدی در روابط و همکاری‌های خود ایجاد کنند.

جهانگیری همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده میان وزیر انرژی روسیه و برخی وزرای ایرانی، این مذاکرات را برای شناسایی زمینه های جدید همکاری، سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری در بخش‌های مختلف از جمله نفت، گاز، برق و صنعت برخوردار هستند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی گسترده کشورهای مختلف برای انجام پروژه های بزرگ اقتصادی در ایران تاکید کرد: لازمه اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی در ایران، گشایش خط اعتباری فاینانس است؛ بنابراین کشورهایی که قصد انجام پروژه‌های عظیم اقتصادی در ایران را دارند، باید نسبت به گشایش خط اعتباری فاینانس اقدام کنند.

معاون اول رییس‌جمهور با یادآوری اینکه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور قرار است در مسکو تشکیل جلسه دهد، ابراز امیدواری کرد، در این کمیسیون شناسایی و رفع موانع پیش‌روی توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور در دستور کار قرار گیرد.

جهانگیری همچنین با بیان اینکه اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز قرار است به زودی در تهران برگزار شود، ‌ ضمن ابلاغ سلام روحانی به رییس‌جمهور روسیه و دعوت وی برای شرکت در این اجلاس گفت: ایران علاقه‌مند است روسیه در بالاترین سطح در این اجلاس شرکت داشته باشد.

الکساندر نواک: شرکت‌های روسی علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند

وزیر انرژی روسیه نیز در این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را شریکی مهم و بزرگ برای روسیه دانست و گفت: روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از سابقه‌ای دیرینه برخوردار است و این روابط همواره بر اساس اصل حسن همجواری و تعامل سازنده استوار بوده است.

الکساندر نواک با اشاره به اینکه روابط و همکاری‌های دو کشور در دو سال اخیر به سطح جدید و خوبی رسیده است، خاطر نشان کرد: ظرفیت های بالایی برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی تهران و مسکو وجود دارد که هنوز بخش زیادی از آن را عملی نکرده‌ایم و ضرورت دارد با استفاده از این ظرفیت ها، سطح روابط و همکاریهای دوجانبه را ارتقاء دهیم.

وزیر انرژی روسیه با تأکید بر اینکه شرکت‌های روسی علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، گفت: در این سفر بیش از ۵۰ شرکت بزرگ روسی من را همراهی می کنند و آمادگی دارند توافقات لازم را برای سرمایه گذاری در ایران انجام دهند.

وی با اشاره به دیدارها و مذاکرات خود با وزرای نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی ایران، این دیدارها را سازنده و مفید ارزیابی کرد و افزود: در این دیدارها زمینه‌های مختلف همکاری در بخش‌های گوناگون از جمله انرژی، حمل و نقل، صنعت و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر انرژی روسیه همچنین عنوان کرد: در جریان دیدار با وزرای ایرانی، آمادگی روسیه برای اجرای پروژه های مختلف اقتصادی از جمله پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار به تهران و ساخت یک نیروگاه برق حرارتی در ایران را اعلام کردم که حجم سرمایه‌گذاری های پیش‌بینی شده روسیه در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود.

الکساندر نواک از گشایش خط اعتباری فاینانس میان ایران و روسیه به ارزش ۵ میلیارد دلار خبر داد و آمادگی مسکو را برای افزایش حجم این خط اعتباری اعلام کرد.

وی با اشاره به حضور و فعالیت برخی شرکتهای ایرانی در روسیه خاطرنشان کرد: روسیه از حضور و سرمایه‌گذاری شرکتهای ایرانی در این کشور استقبال می کند و آمادگی دارد شرایط لازم را برای گسترش فعالیت آنها بیش از پیش مهیا سازد.