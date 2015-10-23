طرح مقابله با اسیدپاشی روی میز نمایندگان/ بررسی حقوقی فاجعه منا

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش‌رو شاهد رفت و آمد وزرا و مسئولان اجرایی و ادامه بررسی دستور کارهای گذشته خواهند بود.

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در نشست روز سه‌شنبه خود آخرین گزارش‌های تهیه شده برای قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی را بررسی و جمع‌بندی خواهد کرد و کارگروه‌های تخصصی این کمیسیون نیز به بررسی آخرین شکایات واصله در موضوعات مختلف می‌پردازند.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه روز دوشنبه میزبان وزیر علوم خواهد بود تا به سئوالات ۴۰ نفر از نمایندگان در موضوعات مختلف پاسخ دهد؛ در این روز علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز برای پاسخ به سئوالات ۳۵ نفر از نمایندگان در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور می‌یابد.

کمیسیون اجتماعی در نشست روز دوشنبه خود به بررسی گزارش عملکرد موسسات دعبل خزائی و تبیان و مجمع تقریب مذاهب اسلامی خواهد پرداخت؛ این کمیسیون در روز سه‌شنبه نیز طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان (مشاغل حساس) را بررسی خواهد کرد.

بررسی طرح یکسان‌سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین اپراتورهای برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی از دیگر برنامه‌های این کمیسیون در روز سه‌شنبه خواهد بود.

کمیسیون اقتصادی در روز سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح «دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» خواهد پرداخت؛ دستور کار روز دوشنبه این کمیسیون اعلام نشده است.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه درباره شیوه بررسی عملکرد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران تصمیم‌گیری می‌کند؛ این کمیسیون همچنین در این روز لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور را که به عنوان کمیسیون فرعی دریافت کرده است، با حضور مسئولان و کارشناسان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیوان محاسبات بررسی خواهد کرد.

اعضای این کمسیون در روز سه‌شنبه از جهاد دانشگاهی بازدید خواهند کرد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نشست روز دوشنبه رسیدگی به بودجه پیشنهادی سال ۹۵ دیوان محاسبات را در اجرای ماده ۹ قانون فعالیت این دیوان در دستور کار خواهد داشت.

کمیسیون بهداشت و درمان در جلسه روز دوشنبه خود تعدادی از اعضای این کمیسیون را برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» انتخاب خواهد کرد؛ اعضای کمیسیون همچنین به ادامه بررسی طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی خواهند پرداخت.

بررسی طرح «استفساریه دریافت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از واگذارنده کار به پیمانکار» دیگر دستور کار این کمیسیون است.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در روز دوشنبه همچنین طرح «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» را به عنوان کمیسیون فرعی بررسی خواهند کرد.

اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در روز دوشنبه موادی از طرح یک فوریتی «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر و انتخاب شهرداران» را که از سوی صحن علنی به این کمیسیون ارجاع شده است، بررسی و اصلاح خواهند کرد.

در نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون نیز وزیر کشور برای پاسخ به سئوالات ۹ نماینده حضور خواهد یافت.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست روز دوشنبه خود به ادامه بررسی طرح «ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات» خواهند پرداخت.

اعضای این کمیسیون در این روز طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را به عنوان کمیسیون فرعی بررسی خواهند کرد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن در روز سه‌شنبه از واحدهای تولیدی شهرستان ابهر استان زنجان بازدید می‌کنند.

کمیسیون عمران مجلس روز دوشنبه هفته آینده میزبان وزیر راه و شهرسازی خواهد بود تا گزارش آخرین وضعیت ساماندهی اراضی شمال و شرق تهران را جهت ارائه به دفتر مقام معظم رهبری دریافت کند.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دستور کار این کمیسیون در روز دوشنبه خواهد بود؛ در این روز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سئوالات هفت نماینده در کمیسیون عمران حضور خواهد یافت.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون عمران برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از دیگر دستور کارهای هفته آینده این کمیسیون است.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه میزبان حجت‌الاسلام سید علی قاضی‌عسگر نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی بیت‌الله الحرام و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت خواهد بود تا گزارش عملیات حج ۹۴ را دریافت کند.

اعضای این کمیسیون همچنین در روز سه‌شنبه گزارش عملکرد دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی را بررسی می‌کنند.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در روز دوشنبه لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌‌های «نیس» و «لوکارنو» و نیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را بررسی می‌کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت و نیز بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا دستور کار روز سه‌شنبه کمیسیون حقوقی و قضایی است.

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در روز دوشنبه رسیدگی به لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری از منابع زنده آبی دریای خزر و نیز گزارش کارگروه دام و طیور در خصوص آنفلوآنزای پرندگان در شمال کشور را در دستور کار خواهند داشت.