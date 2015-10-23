سوال از ظریف در صحن علنی بهارستان/ گام اول مجلس برای برنامه ششم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی و سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، از روز یکشنبه سوم آبان ماه به مدت سه روز جلسه علنی خواهند داشت.

نمایندگان در جلسات علنی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده، در صحن علنی به ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» خواهند پرداخت.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور از دیگر دستورکارهای هفته آینده نمایندگان خواهد بود.

نمایندگان خانه ملت در این هفته همچنین گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی را درباره تعیین مدت اجرای آزمایشی لایحه شوراهای حل اختلاف، بررسی و تعیین تکلیف خواهند کرد.

بررسی «طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی» که یک فوریت آن در جلسه علنی ۲۹ شهریور ماه سال جاری به تصویب رسیده است و بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از دیگر دستور کارهای این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «طرح اصلاح ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه» که از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شده است، از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس خواهد بود.

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه «چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح» دستور کار دیگر خانه ملت در هفته پیش‌رو خواهد بود.

بر اساس اعلام سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه هفته جاری وی، در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

صحن علنی مجلس، این هفته همچنین شاهد مطرح شدن سوال ملی حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواهد بود؛ در برنامه اعلامی مجلس، به موضوع این سوال اشاره ای نشده است.