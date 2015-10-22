مشارکت بشار اسد در دوره انتقالی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، موگرینی در جریان سفر خود به برلین در گفت و گو با خبرنگاران افزود: به اعتقاد من، با توجه به درسی که از عراق گرفتیم باید روند و تحولات سیاسی سوریه در سلامت کامل انجام گیرد و تمام گروه های جامعه در این روند شرکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما در حال بررسی این مسئله هستیم از این رو در روند انتقال سیاسی قطعا باید اسد حضور داشته باشد و او بخشی از مرحله نخست خواهد بود.

پیش از این جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در عقب نشینی واضح از مواضع سابق خود گفته بود اگرچه اسد باید از قدرت کنار برود، اما درباره زمان کناره ‌گیری او باید از راه مذاکرات تصمیم گرفته شود. پیشتر، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس نیز سخنان مشابهی را بیان کرده بود.

همچنین آنگلا مرکل صدراعظم آلمان مواضع مشابهی در قبال سوریه و بشار اسد اتخاذ کرد و گفت: مذاکرات درباره اوضاع سوریه باید با شرکت بشار اسد، رئیس جمهور این کشور صورت گیرد.

لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در همین رابطه گفت: یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران سوریه بدون حضور بشار اسد رئیس جمهور این کشور غیر ممکن است.

سوریه ازمارس ۲۰۱۱ صحنه خشونت‌های تروریستی است، کشورهای غربی از حامیان اصلی گروه‌های تروریست مخالف دولت بشار اسد بوده و از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده کرده‌اند.

گفتنی است از زمان آغاز نا آرامی‌ها در سوریه، حدود ۲۵۰ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. طبق آمارهای سازمان ملل در نتیجه ناآرامی‌ها در سوریه بیش از ۷.۶ میلیون سوری در داخل این کشور آواره و بیش از چهار میلیون نفر دیگر در کشورهای همسایه از جمله اردن و لبنان پناهنده شده‌اند.