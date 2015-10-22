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۱ آبان ۱۳۹۴، ۰:۲۴

جان کری:

کشورهای ذی ربط در مورد سوریه به مبانی مشترکی رسیده اند

کشورهای ذی ربط در مورد سوریه به مبانی مشترکی رسیده اند

وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر ضروت حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه، گفت کشورهای ذی ربط در مورد این کشور به مبانی مشترکی در مورد آینده آن دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کری در نشست خبری مشترک با فرانک والتر اشتاین مایر همتای آلمانی خود در ساختمان وزارت خارجه این کشور در برلین گفت: کشورهایی که فردا در نشست کمیته چهارجانبه بین المللی در وین شرکت خواهند کرد، به مبانی مشترکی در مورد آینده سوریه دسته یافته اند.

وی با اینکه در مورد سوریه ای یکپارچه با نظامی سکولار و دمکراتیک توافق کردیم، مدعی شد: ولی در مقابل شخصی است که باید به سرعت کنار بروند و این شخص همان بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.

جان کری با تاکید بر ضرورت مبارزه تمام کشورها با گروهک تروریستی داعش و گروه های افراطی که تمایلی به راه حل مسالمت آمیز در سوریه ندارند، فعالیت تمام نهادها برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه را خواستار شد.

وزیر امور خارجه آمریکا یادآور شد که در حاشیه نشست های کمیته چهارجانبه بین المللی در وین، دیدارهایی را با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، فریدون سینیرلی اوغلو وزیر خارجه ترکیه، عادل احمد الجبیر وزیر خارجه عربستان خواهد داشت.

از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه مداخله نظامی روسیه در سوریه باعث دشوار شدن حل بحران شده است، گفت: حملات هوایی روس ها پیش از هر چیز باعث به وجود آمدن درد و رنج بیشتر و موج جدید آوارگی شده است.

کد مطلب 2948328

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