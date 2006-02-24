مفتي لبنان هدف از حادثه تروريستي سامرا را ايجاد تفرقه ميان شيعه و سني دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري شينهوا، " شيخ محمد رشيد قباني" درنشست روحانيون وائمه جمعه دربيروت هدف ازجنايت تروريستي درحرمين شريفين امام هادي (ع)وامام حسن عسكري (ع) درشهر سامرا را ايجاد درگيري مذهبي بين سني و شيعه براي آشوب و هرج و مرج بيشتر و اختلاف افكني ميان عراقيها دانست .

وي همچنين درمورد اقدامات تلافي جويانه درحمله به مساجد اهل تسنن و به خاك و خون كشيدن تعداد زيادي ازشهروندان ونيزافتادن دردام فتنه مذهبي هشدار داد.

مفتي لبنان از رهبران مذهبي شيعه و سني در سرتاسر كشورهاي اسلامي خواست به وظيفه ديني خود عمل كنند و مسلمانان با هوشياري و حفظ وحدت و يكپارچگي طرحهاي سازمان يافته دشمنان جنايتكاران را خنثي كنند.



تروريستها چهارشنبه هفته جاري دراقدامي گستاخانه حرم مطهر امامان دهم و يازدهم شيعيان را با بمب منفجر كردند و حرمت اين مكان مقدس را شكستند، اين اقدام موجي از خشم و انزجار در ميان ملت عراق، شيعيان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت(ع) به وجود آورده است.