ایسنا نوشت: سال گذشته خیل عظیم زائران کربلا شرایط ویژه‌ای از نظر برقراری ارتباطات میان ۲ کشور ایجاد کرده بود و این گونه اعلام شد که حتی از BTS های بسیار برای مدیریت حجم تماس‌ها استفاده شده است.

امسال نیز از برنامه‌ریزی‌های مختلف برای برقراری آسان ارتباط خبر داده شده است. اما با این حال با توجه به افزایش تعداد زائران این کشور جا دارد بار دیگر تعرفه‌های مکالمه با عراق مورد بررسی قرار گیرد.

طبق آنچه سایت شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده در مکالمات بین‌الملل کشورهای مختلف به ۱۶ سطح تقسیم شده‌اند. که هزینه مکالمه با کشورهای هر سطح با سایر سطوح متفاوت است.

در این میان سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه صادره به سمت شبکه اپراتورهای تلفن همراه در عراق با توجه به اینکه این کشور در سطح دهم جدول این بخش قرار دارد، معادل ۱۵۰۰ تومان خواهد بود.

همچنین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه صادره به سمت شبکه اپراتورهای تلفن ثابت عراق مطابق سطح هشتم این جدول و ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

البته معمولا با توجه به فضای رقابتی و حجم بالای تماس میان دو کشور اپراتورهای تلفن همراه بسته‌های تشویقی و تعرفه‌های خاصی را برای این ایام اعمال می‌کنند که توصیه می‌شود زائران حتما قبل از سفر خود این بسته‌ها را مورد بررسی قرار دهند.