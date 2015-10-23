وتوی بودجه نظامی آمریکا از سوی باراک اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بودجه نظامی تصویب شده توسط کنگره این کشور را وتو کرد.

اوباما از کنگره خواست کسری بودجه دولت در هزینه های مربوط به برنامه های نظامی و داخلی کشور را تامین کنند.

اوباما خطاب به نمایندگان کنگره به خصوص اکثریت جمهوری خواه گفت: من بودجه دفاعی را برای شما پس می فرستم تا اصلاحات آن را انجام دهید. این بودجه باید امنیت ملی و اقتصادی آمریکا را تضمین کند.

از دیگر نکات بودجه نظامی مورد اختلاف اوباما و کنگره مسئله تعطیلی زندان گوانتانامو است که کاخ سفید درصدد تامین بودجه لازم از سوی کنگره است.

یکی از نکات مورد توجه کاخ سفید اختصاص ۶۰۰ میلیون دلار برای آموزش و تجهیز شورشیان سویه و ۳۰۰ میلیون دلار برای حمایت از دولت اوکراین در مقابل جدایی طلبان این کشور است.

بودجه دفاعی آمریکا در ۵۳ سال گذشته چهار بار تصویب شده است ولی همواره بخش های مختلف آن میان دولت و احزاب مخالف مورد بحث قرار گرفته است. از زمانی که جمهوری خواهان در ماه ژانویه ۲۰۱۵ کنترل کنگره را در دست گرفتند اوباما بارها تهدید کرده این لایحه را وتو خواهد کرد.

گفتنی است جان مک کین سناتور جمهوری خواه با اشاره به تهدید اوباما، اقدام وی در وتو کردن این بودجه را خطرناک توصیف کرده است.