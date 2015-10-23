تلاش دشمنان برای ضربه زدن به عزاداری ها

به گزارش خبرنگار مهر،احمدرضا رادان شامگاه پنجشنبه در جمع عزاداران زینبیه اعظم زنجان بابیان اینکه دشمن سعی در واردکردن وهن‌ها به عزاداری‌های اباعبدالله دارد، ادامه داد: انگلیس تشیع لندنی را برای واردکردن وهن در عزاداری‌های اباعبدالله طراحی کرده است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی گفت: امروز عزاداری‌ها برای اباعبدالله حسین (ع) ثمر داده و باعث ایجاد حرکت‌های بزرگ در جهان شده است و به همین جهت دشمن در پی ضربه زدن به این حرکت عظیم است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی گفت: امروز کیفیت عزاداری زنجانی‌ها یک نماد جهانی شده و سایر نقاط کشور و حتی در خارج از ایران از عزاداری‌های مردم زنجان الگو می‌گیرند.

رادان ادامه داد: اگر گروه و هیئتی به‌عنوان سمبل و نمونه و الگو معرفی شد باید مراقبت و مواظبت زیادی به خرج دهیم چون در غیر این صورت آفت و سم به سمتش می‌آید و لازم است برای آن آفت‌ها و سم‌ها پادزهر داشته باشیم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی به عظمت و شکوه دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان در روز هشتم محرم اشاره کرد و افزود: امروز این تجمع عظیم برای سوگواری امام حسین(ع) باعث شده که موردتوجه جهانیان قرار گیرید.

رادان بابیان اینکه زنجان به‌عنوان پایتخت شور و شعور حسینی مطرح است اظهار کرد: امروز عزاداری‌های زنجانی‌ها نه تنها در عرصه ملی بلکه در عرصه بین‌المللی مطرح است، بنابراین باید مواظب خودمان بوده و به رفتارمان بیش از بیش توجه کنیم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه عاشورا درس‌های مختلفی به یادگار گذاشته است، گفت: بعد از چندین هزار سال عاشورا به ما می‌گوید که عبرت‌ها را فراگیریم و زشتی ها را بشناسیم.

رادان یکی از آموزه‌های عاشورا را عبودیت عنوان کرد و یاد آور شد: عبودیت یعنی انجام صحیح تکلیف بدون چون‌وچرا.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی یاد آور شد: امروز ما باید در دستگاه امام حسین (ع) عبد شویم تا رحمت خدا شامل ما هم شود.

رادان افزود: ما باید مطیع ولایت خود بوده و عبد بمانیم و به‌فرمان و دستور او لبیک بگوییم .

رادان در جمع از عزاداران مسجد احمدیه زنجان نیز سخنرانی کرد