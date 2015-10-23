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۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

تابلوی عاشورا روز به روز زیباتر می شود

تابلوی عاشورا روز به روز زیباتر می شود

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به واقعه عاشورا اشاره کردو گفت: هر چه زمان می گذرد تابلوی عاشورا خود را بهتر و زیباتر نشان می دهد چرا که این روز جنگ حق با باطل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  علی خاتمی شامگاه پنجشنبه در جمع عزاداران حسینی حسینیه اعظم زنجان افزود: هر سال به عظمت و شکوه اجتماعات حسینی حسینیه اعظم زنجان افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیا دو جریان وجود دارد اظهارکرد: جریان حق و جریان باطل و در این میان بین حق و باطل تضاد کلی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تضاد حق و باطل مثل مرگ و زندگی است و باید در این دو جریان توجه جدی صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی حضرت علی (ع) را مظهر حق معرفی کردو گفت: این امام بزرگوار سنگر دار حق است و معاویه مظهر باطل بود.

وی با بیان اینکه در سال ۶۱ هجری نیز سید الشهداء سنگر دار حق بود افزود: در این راستا حضرت ابوالفضل در سنگر حق با باطل مبارزه کرد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به انکه در پایان تاریخ دنیا قالب خواهد شد تصریح کرد: حق ثبات و ریشه داشته و ماندگار است و خشک نمی شود ولی باطل جریان دارد و ماندگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به واقعه عاشورا اشاره کردو افزود: هر چه زمان می گذرد تابلوی عاشورا و جنگ در واقعه عاشورا خود را بهتر و زیباتر نشان می دهد چرا که این روز جنگ حق با باطل بود و برای همیشه ماندگار خواهد ماند و روز به روز زیباترجلوه گر می شود.

حجت الاسلام خاتمی به حضور پر شکوه و باعظمت عزاداران حسینی در  اجتماع حسینیه اعظم زنجان اشاره کردو گفت: مهمانان زیادی از داخل و خارج از کشور خود را به این مراسم معنوی رساندند و اجباری در کار نبود، عشق به امام حسین (ع) آنها را به این مراسم کشاند.

وی افزود: امروز زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی مطرح است و باید رفتارها و کردارها هم حسینی شود.

کد مطلب 2948379

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