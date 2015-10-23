تابلوی عاشورا روز به روز زیباتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه پنجشنبه در جمع عزاداران حسینی حسینیه اعظم زنجان افزود: هر سال به عظمت و شکوه اجتماعات حسینی حسینیه اعظم زنجان افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیا دو جریان وجود دارد اظهارکرد: جریان حق و جریان باطل و در این میان بین حق و باطل تضاد کلی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تضاد حق و باطل مثل مرگ و زندگی است و باید در این دو جریان توجه جدی صورت گیرد.

حجت الاسلام خاتمی حضرت علی (ع) را مظهر حق معرفی کردو گفت: این امام بزرگوار سنگر دار حق است و معاویه مظهر باطل بود.

وی با بیان اینکه در سال ۶۱ هجری نیز سید الشهداء سنگر دار حق بود افزود: در این راستا حضرت ابوالفضل در سنگر حق با باطل مبارزه کرد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به انکه در پایان تاریخ دنیا قالب خواهد شد تصریح کرد: حق ثبات و ریشه داشته و ماندگار است و خشک نمی شود ولی باطل جریان دارد و ماندگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به واقعه عاشورا اشاره کردو افزود: هر چه زمان می گذرد تابلوی عاشورا و جنگ در واقعه عاشورا خود را بهتر و زیباتر نشان می دهد چرا که این روز جنگ حق با باطل بود و برای همیشه ماندگار خواهد ماند و روز به روز زیباترجلوه گر می شود.

حجت الاسلام خاتمی به حضور پر شکوه و باعظمت عزاداران حسینی در اجتماع حسینیه اعظم زنجان اشاره کردو گفت: مهمانان زیادی از داخل و خارج از کشور خود را به این مراسم معنوی رساندند و اجباری در کار نبود، عشق به امام حسین (ع) آنها را به این مراسم کشاند.

وی افزود: امروز زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی مطرح است و باید رفتارها و کردارها هم حسینی شود.