جزئیات پذیرش دانشجوی خارجی غیر بورسیه/ پذیرش مستقیم در ۱۱ دانشگاه

دکتر صمد حاجی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بخشنامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی غیر بورسیه توسط دانشگاه ها گفت: این آیین نامه در رابطه با مجوزهایی است که به دانشگاه‌های مختلف برای پذیرش دانشجوی غیرایرانی غیر بورسیه ارایه شده است.

وی ادامه داد: اساسی ترین نکته آیین نامه این است که موسسات آموزش عالی می توانند از طریق مراجعه مستقیم متقاضی، برنامه مشترک با سایر دانشگاه‌ها، ایجاد شعب مشترک دانشگاهی در داخل و خارج از کشور، تفاهم نامه مشترک با سایر کشورها، سامانه جامع دانشجویان در وب جهانی و معرفی سازمان امور دانشجویان نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه اقدام کنند.

۱۱ دانشگاه می توانند به صورت مستقیم دانشجوی خارجی بپذیرند

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم افزود: همچنین بر اساس این آیین نامه، دانشگاه‌های مادر استان‌ها و دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا(س)، علامه طباطبایی، بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، شهید بهشتی، هنر تهران و تربیت مدرس می توانند مستقیما دانشجو خارجی پذیرش کنند.

وی افزود: سایر دانشگاه‌ها نیز می توانند با تصویب کمیته اجرایی این آیین‌نامه که در سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه اقدام کنند.

حاجی جباری افزود: در آیین نامه مسایل مربوط به هماهنگی های امور کنسولی، اخذ ویزای دانشجویی و موارد دیگر پیش بینی شده است.

عدم مجوز دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای پذیرش دانشجویان غیرایرانی غیر بورسیه

وی یادآورشد: دانشگاه‌های غیرانتفاعی فعلا نمی توانند دانشجوی غیرایرانی غیر بورسیه جذب کنند. چون بحث کیفیت آموزشی و خدمات دانشجویی در رابطه با این دانشجویان وجود دارد و دانشگاه باید یک سری خدماتی را پیش بینی کند، برای همین دانشگاه هایی که امکان تدریس دو زبانه و مباحث کیفی آزمایشگاهی و کارگاهی را نداشته باشند، فعلا در این پروسه نیستند.

حاجی جباری یادآور شد: هر مرکز و دانشگاه غیرانتفاعی بخواهد دانشجوی غیرایرانی جذب کند باید از طریق سازمان امور دانشجویان و کمیته ای که قرار است تشکیل شود اقدام به دریافت مجوز کند.

پیش بینی پذیرش دانشجوغیرایرانی غیر بورسیه در دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی

وی افزود: در این آیین نامه چگونگی پذیرش دانشجوغیرایرانی در دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور هم پیش بینی شده است.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم افزود: هر واحد دانشگاه آزاد نمی تواند دانشجو غیرایرانی پذیرش کند بلکه باید در این رابطه با بخش امور بین الملل این دانشگاه هماهنگی های لازم صورت می گیرد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور نیز براساس تقاضایی که ارایه می دهد در کمیته اجرایی سازمان امور دانشجویان درباره آن تصمیم گیری می شود.

برگزاری کلاس ها به زبان انگلیسی در صورت پیش بینی کلاس زبان فارسی

حاج جباری افزود: درضمن دانشگاه‌ها می توانند کلاس هایی را برای این دانشجویان به زبان انگلیسی برگزار کنند، مشروط بر اینکه دوره آموزش زبان فارسی را نیز پیش بینی کنند.