نگرانی از معطلی تجمیع بیمه ها/انتقاد از موضع وزارت رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین قربانی با ابراز نگرانی نسبت به معطل ماندن تجمیع بیمه ها خاطرنشان کرد: این موضوع در ابلاغ سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه این موضوع مطرح شده است.

وی با اشاره به موضع گیری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رد تجمیع بیمه ها و ابرز ناراحتی از این امر گفت: انتظار می رفت نمایندگان مجلس و نیز دولت تا کنون این قانون را به مرحله اجرا درآورند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تجمع بیمه ها از اتلاف هزینه و نیروی انسانی در کشور جلوگیری می کند، خطرنشان کرد: امروز مراکز خدماتی درمانی و نیز دانشگاه های علوم پزشکی کشور منابع خود را از چندین منبع دریافت می کنند.

وی در تشریح دیگر پیامد منفی سیستم فعلی بیمه ای در کشور اذعان کرد: تعداد زیادی از مراکز بیمه ای امروز به سیستم درمانی کشور بدهکار هستند. این در حالی است که با تجمیع بیمه ها شاهد اتلاف نیروی انسانی و منابع نخواهیم بود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که پس از تجمیع بیمه ها سازمان برنامه و بودجه با یک تشکیلات سر و کار دارد، عنوان کرد: در این صورت این سازمان برای پرداخت سهم بیمه ها متمرکز خواهد شد.

قربانی با اشاره به این که بیمه ها اکنون به جای این که نقطه آسیب ناپذیر سیستم درمانی باشند به امور حاشیه مشغول شده اند، گفت: در صورتی که با تجمیع بیمه ها مراکز بیمه ای در کشور به وظایف اصلی خود به جای موضوعات حاشیه ای مشغول می شوند.

وی با تاکید بر اینکه تجمیع بیمه ها به نفع نظام سلامت در کشور است، اظهار کرد: در صورتی که این موضوع در اجرا یا اعتبار مشکلاتی دارد با کمک دولت و در قالب قانون بودجه به راحتی قابل حل است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه نبود قانون یکسان، رفتار سلیقه ای بیمه ها را دامن زده است، عنوان کرد: چنین عملکردی اکنون آفت حوزه درمان است این در حالی است که در صورت وجود یک قانون یکسان تمام بیمه ها بر روی یک ریل واحد حرکت می کردند.