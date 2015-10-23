آیین طبخ نذری برای ۱۰ هزار ورامینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و همزمان با روز تاسوعای حسینی، آیین نذری حلیم پزان برای توزیع میان ۱۰ هزار ورامینی توسط جمعی از ارادتمندان و عاشقان سید و سالار شهیدان در حسینیه حضرت قائم شهرستان ورامین برگزار شد.

محمدرضا امینی یکی از مسئولان برگزاری این مراسم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای پخت این نذری از مدت ها پیش برنامه ریزی لازم صورت گرفت و آیین طبخ همزمان با شب تاسوعای حسینی آغاز شد.

وی افزود: در این مراسم ۱۵ دیگ بزرگ برای طبخ حلیم درنظر گرفته شد که پس از طبخ در صبح روز تاسوعای حسینی میان ۱۰ هزار عزادار ورامینی توزیع شد.

امینی ادامه داد: برای برگزاری این آیین، کار شبانه روزی توسط جمعی از ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت در حسینیه حضرت قائم(عج) انجام شد که قطعا در سال های آینده حجم برگزاری این مراسم گسترده می شود.

وی اضافه کرد: مردم شهرستان ورامین نیز با اهدای نذرهای خود در این مراسم و آیین حضور داشتند و ۱۰ هزار ورامینی در صبح تاسوعای حسینی میهمان سفره قمر بنی هاشم شدند.