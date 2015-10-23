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۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

در حاشیه اختتامیه اجلاس والدای سوچی انجام شد؛

گفتگوی لاریجانی و پوتین در مورد برجام و بحران سوریه

گفتگوی لاریجانی و پوتین در مورد برجام و بحران سوریه

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اختتامیه اجلاس والدای سوچی با رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی پس از اختتامیه اجلاس والدای سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تشکر از مواضع پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس والدای، روابط تهران - مسکو را گسترده خواند و گفت: نقش آفرینی روسیه در منطقه و تلاش این کشور رابرای استقرار صلح و ثبات در منطقه موثر و مفید می دانیم.

وی از نقش سازنده پوتین رئیس جمهور روسیه در حل و فصل پرونده هسته ای ایران تشکر کرد و گفت: ارائه مدل مذاکراتی پنج بعلاوه یک پیشنهادی سازنده از طرف شما بود.

لاریجانی همچنین از کمک های روسیه به ایران در شرایط سخت تشکر کرد و افزود: ایران این کمک ها را فراموش نمی کند و دوستی تهران و مسکو نیز در شرایط جدید گسترده تر خواهد شد.

وی با اشاره به تایید برجام از طرف مقام معظم رهبری گفت: کار با روسیه در شرایط جدید قطعا رو به گسترش خواهد بود.

پوتین: پرونده هسته ای ایران با منطق و مذاکره به اتمام رسید

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار، از لاریجانی خواست سلام گرم وی را به مقام معظم رهبری و همچنین روحانی رییس جمهور برساند.

وی با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای ایران با منطق و مذاکره به اتمام رسید گفت: گفتگوی من با اقای روحانی در نیویورک بسیار سازنده بود و هم اکنون روابط مسکو و تهران در حال توسعه است.

پوتین همچنین با اشاره به نقش سازنده لاریجانی در پیشبرد حل موضوع هسته ای ایران، از زحمات رئیس مجلس تشکر کرد.

وی همچنین گفت: هم اکنون ایران سهم سازنده ای در مبارزه با تروریسم به ویژه در سوریه دارد.

رئیس جمهور روسیه گفت: اعتقاد داریم بدون مشارکت ایران در حل بحران سوریه، توفیقی به دست نمی آید و این مشارکت پایدار نخواهد بود.

رییس جمهور روسیه گفت: چند روز پیش با اسد رئیس جمهور سوریه در مسکو دیدار داشتم و درباره حل موضوع تروریسم در منطقه گفتگو کردیم که نتایج ان در دیدار مسئولان وزارت خانه های خارجه چهار کشور بررسی خواهد شد.

کد مطلب 2948422

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